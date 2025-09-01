SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / LIZU
Sheng Jian Chen

LIZU

Sheng Jian Chen
0 comentarios
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -39%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
767
Transacciones Rentables:
562 (73.27%)
Transacciones Irrentables:
205 (26.73%)
Mejor transacción:
106.50 USD
Peor transacción:
-134.82 USD
Beneficio Bruto:
5 934.04 USD (1 285 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 163.11 USD (1 695 689 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (193.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
316.31 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
41.60%
Carga máxima del depósito:
134.58%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.13
Transacciones Largas:
426 (55.54%)
Transacciones Cortas:
341 (44.46%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
2.31 USD
Beneficio medio:
10.56 USD
Pérdidas medias:
-20.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-146.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-254.39 USD (4)
Crecimiento al mes:
-71.69%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
564.91 USD (20.53%)
Reducción relativa:
De balance:
91.13% (564.91 USD)
De fondos:
77.75% (66.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 67
US2000 23
EURUSD 20
GBPJPY 18
GBPUSD 10
NZDUSD 5
XAGUSD 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD -94
US2000 158
EURUSD 23
GBPJPY -11
GBPUSD -1
NZDUSD 13
XAGUSD 72
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 60K
BTCUSD -470K
US2000 -2K
EURUSD 932
GBPJPY -308
GBPUSD -209
NZDUSD 155
XAGUSD 1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +106.50 USD
Peor transacción: -135 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +193.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -146.88 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
No hay comentarios
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
LIZU
50 USD al mes
-39%
0
0
USD
128
USD
17
0%
767
73%
42%
1.42
2.31
USD
91%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.