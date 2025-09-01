- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
767
Transacciones Rentables:
562 (73.27%)
Transacciones Irrentables:
205 (26.73%)
Mejor transacción:
106.50 USD
Peor transacción:
-134.82 USD
Beneficio Bruto:
5 934.04 USD (1 285 387 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 163.11 USD (1 695 689 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (193.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
316.31 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
41.60%
Carga máxima del depósito:
134.58%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.13
Transacciones Largas:
426 (55.54%)
Transacciones Cortas:
341 (44.46%)
Factor de Beneficio:
1.43
Beneficio Esperado:
2.31 USD
Beneficio medio:
10.56 USD
Pérdidas medias:
-20.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-146.88 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-254.39 USD (4)
Crecimiento al mes:
-71.69%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
564.91 USD (20.53%)
Reducción relativa:
De balance:
91.13% (564.91 USD)
De fondos:
77.75% (66.37 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|BTCUSD
|67
|US2000
|23
|EURUSD
|20
|GBPJPY
|18
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|5
|XAGUSD
|5
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|-94
|US2000
|158
|EURUSD
|23
|GBPJPY
|-11
|GBPUSD
|-1
|NZDUSD
|13
|XAGUSD
|72
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|60K
|BTCUSD
|-470K
|US2000
|-2K
|EURUSD
|932
|GBPJPY
|-308
|GBPUSD
|-209
|NZDUSD
|155
|XAGUSD
|1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
