Trade:
202
Profit Trade:
154 (76.23%)
Loss Trade:
48 (23.76%)
Best Trade:
78.18 USD
Worst Trade:
-62.85 USD
Profitto lordo:
1 741.33 USD (567 600 pips)
Perdita lorda:
-773.53 USD (425 676 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (316.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
316.31 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
62.11%
Massimo carico di deposito:
23.12%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.28
Long Trade:
126 (62.38%)
Short Trade:
76 (37.62%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
4.79 USD
Profitto medio:
11.31 USD
Perdita media:
-16.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-146.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.88 USD (5)
Crescita mensile:
345.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
154.12 USD (9.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.87% (154.12 USD)
Per equità:
27.20% (158.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|129
|BTCUSD
|34
|GBPJPY
|15
|US2000
|12
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|737
|BTCUSD
|28
|GBPJPY
|-2
|US2000
|151
|EURUSD
|40
|NZDUSD
|13
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|15K
|BTCUSD
|125K
|GBPJPY
|57
|US2000
|1.5K
|EURUSD
|751
|NZDUSD
|155
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +78.18 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +316.31 USD
Massima perdita consecutiva: -146.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
FBS-Real
|2.00 × 1
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
Non ci sono recensioni
