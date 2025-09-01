SegnaliSezioni
Sheng Jian Chen

LIZU

Sheng Jian Chen
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 -3%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
202
Profit Trade:
154 (76.23%)
Loss Trade:
48 (23.76%)
Best Trade:
78.18 USD
Worst Trade:
-62.85 USD
Profitto lordo:
1 741.33 USD (567 600 pips)
Perdita lorda:
-773.53 USD (425 676 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (316.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
316.31 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
62.11%
Massimo carico di deposito:
23.12%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.28
Long Trade:
126 (62.38%)
Short Trade:
76 (37.62%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
4.79 USD
Profitto medio:
11.31 USD
Perdita media:
-16.12 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-146.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-146.88 USD (5)
Crescita mensile:
345.07%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
154.12 USD (9.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.87% (154.12 USD)
Per equità:
27.20% (158.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 129
BTCUSD 34
GBPJPY 15
US2000 12
EURUSD 7
NZDUSD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 737
BTCUSD 28
GBPJPY -2
US2000 151
EURUSD 40
NZDUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 15K
BTCUSD 125K
GBPJPY 57
US2000 1.5K
EURUSD 751
NZDUSD 155
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.18 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +316.31 USD
Massima perdita consecutiva: -146.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
2025.10.01 04:04
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.03 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 07:26
Share of trading days is too low
2025.09.02 07:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.02 06:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 06:27
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 14:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.09.01 14:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.01 14:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
LIZU
99USD al mese
-3%
0
0
USD
451
USD
5
0%
202
76%
62%
2.25
4.79
USD
27%
1:500
