信号部分
信号 / MetaTrader 5 / LIZU
Sheng Jian Chen

LIZU

Sheng Jian Chen
0条评论
17
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -39%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
767
盈利交易:
562 (73.27%)
亏损交易:
205 (26.73%)
最好交易:
106.50 USD
最差交易:
-134.82 USD
毛利:
5 934.04 USD (1 285 387 pips)
毛利亏损:
-4 163.11 USD (1 695 689 pips)
最大连续赢利:
21 (193.47 USD)
最大连续盈利:
316.31 USD (20)
夏普比率:
0.16
交易活动:
41.60%
最大入金加载:
134.58%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.13
长期交易:
426 (55.54%)
短期交易:
341 (44.46%)
利润因子:
1.43
预期回报:
2.31 USD
平均利润:
10.56 USD
平均损失:
-20.31 USD
最大连续失误:
5 (-146.88 USD)
最大连续亏损:
-254.39 USD (4)
每月增长:
-71.69%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
564.91 USD (20.53%)
相对跌幅:
结余:
91.13% (564.91 USD)
净值:
77.75% (66.37 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 67
US2000 23
EURUSD 20
GBPJPY 18
GBPUSD 10
NZDUSD 5
XAGUSD 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD -94
US2000 158
EURUSD 23
GBPJPY -11
GBPUSD -1
NZDUSD 13
XAGUSD 72
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 60K
BTCUSD -470K
US2000 -2K
EURUSD 932
GBPJPY -308
GBPUSD -209
NZDUSD 155
XAGUSD 1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +106.50 USD
最差交易: -135 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +193.47 USD
最大连续亏损: -146.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
手工交易，十年以上交易经验尽快让你赢回交易成本，谢谢


没有评论
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
LIZU
每月50 USD
-39%
0
0
USD
128
USD
17
0%
767
73%
42%
1.42
2.31
USD
91%
1:500
