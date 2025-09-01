SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / LIZU
Sheng Jian Chen

LIZU

Sheng Jian Chen
0 comentários
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -39%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
767
Negociações com lucro:
562 (73.27%)
Negociações com perda:
205 (26.73%)
Melhor negociação:
106.50 USD
Pior negociação:
-134.82 USD
Lucro bruto:
5 934.04 USD (1 285 387 pips)
Perda bruta:
-4 163.11 USD (1 695 689 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (193.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
316.31 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
41.60%
Depósito máximo carregado:
134.58%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.13
Negociações longas:
426 (55.54%)
Negociações curtas:
341 (44.46%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
2.31 USD
Lucro médio:
10.56 USD
Perda média:
-20.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-146.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.39 USD (4)
Crescimento mensal:
-71.69%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
564.91 USD (20.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.13% (564.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.75% (66.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 619
BTCUSD 67
US2000 23
EURUSD 20
GBPJPY 18
GBPUSD 10
NZDUSD 5
XAGUSD 5
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.6K
BTCUSD -94
US2000 158
EURUSD 23
GBPJPY -11
GBPUSD -1
NZDUSD 13
XAGUSD 72
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 60K
BTCUSD -470K
US2000 -2K
EURUSD 932
GBPJPY -308
GBPUSD -209
NZDUSD 155
XAGUSD 1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +106.50 USD
Pior negociação: -135 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +193.47 USD
Máxima perda consecutiva: -146.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
Sem comentários
2025.12.29 13:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 11:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.42% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 11:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 10:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.07 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
LIZU
50 USD por mês
-39%
0
0
USD
128
USD
17
0%
767
73%
42%
1.42
2.31
USD
91%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.