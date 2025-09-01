- Crescimento
Negociações:
767
Negociações com lucro:
562 (73.27%)
Negociações com perda:
205 (26.73%)
Melhor negociação:
106.50 USD
Pior negociação:
-134.82 USD
Lucro bruto:
5 934.04 USD (1 285 387 pips)
Perda bruta:
-4 163.11 USD (1 695 689 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (193.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
316.31 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
41.60%
Depósito máximo carregado:
134.58%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.13
Negociações longas:
426 (55.54%)
Negociações curtas:
341 (44.46%)
Fator de lucro:
1.43
Valor esperado:
2.31 USD
Lucro médio:
10.56 USD
Perda média:
-20.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-146.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.39 USD (4)
Crescimento mensal:
-71.69%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
564.91 USD (20.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
91.13% (564.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
77.75% (66.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|619
|BTCUSD
|67
|US2000
|23
|EURUSD
|20
|GBPJPY
|18
|GBPUSD
|10
|NZDUSD
|5
|XAGUSD
|5
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.6K
|BTCUSD
|-94
|US2000
|158
|EURUSD
|23
|GBPJPY
|-11
|GBPUSD
|-1
|NZDUSD
|13
|XAGUSD
|72
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|60K
|BTCUSD
|-470K
|US2000
|-2K
|EURUSD
|932
|GBPJPY
|-308
|GBPUSD
|-209
|NZDUSD
|155
|XAGUSD
|1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +106.50 USD
Pior negociação: -135 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +193.47 USD
Máxima perda consecutiva: -146.88 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Handcrafted trading with over ten years of trading experience. We will help you win back your trading costs as soon as possible. Thank you
