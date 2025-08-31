SinyallerBölümler
Patrick Montes

GoldScalperPRO Breakout Scalper

Patrick Montes
0 inceleme
71 hafta
0 / 0 USD
Ayda 34.99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -63%
VantageInternational-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 405
Kârla kapanan işlemler:
615 (43.77%)
Zararla kapanan işlemler:
790 (56.23%)
En iyi işlem:
249.30 USD
En kötü işlem:
-247.50 USD
Brüt kâr:
31 468.01 USD (21 501 261 pips)
Brüt zarar:
-32 545.54 USD (4 243 816 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (414.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
501.73 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
29.74%
Maks. mevduat yükü:
25.89%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
874 (62.21%)
Satış işlemleri:
531 (37.79%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.77 USD
Ortalama kâr:
51.17 USD
Ortalama zarar:
-41.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-373.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-748.02 USD (10)
Aylık büyüme:
-1.32%
Yıllık tahmin:
-16.06%
Algo alım-satım:
18%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 901.35 USD
Maksimum:
2 445.92 USD (114.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.59% (2 446.07 USD)
Varlığa göre:
5.48% (95.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 199
XAUUSD.tv 181
NAS100 130
BTCUSD 115
EURUSD+ 86
USDJPY+ 66
GBPUSD 63
GBPUSD+ 52
GBPJPY+ 49
NAS100.r 40
USDCAD+ 31
GER40 31
AUDUSD+ 29
GBPAUD+ 28
EURUSD 25
CADJPY+ 24
EURJPY+ 21
GBPCAD+ 20
AUDJPY+ 19
CHFJPY+ 18
XAGUSD 15
CADCHF+ 15
EURAUD+ 14
NZDJPY+ 14
NZDUSD+ 13
USDCHF+ 12
GBPNZD+ 12
EURCAD+ 11
EURGBP+ 11
AUDCAD+ 10
AUDNZD+ 8
EURNZD+ 7
NZDCHF+ 5
EURCHF+ 5
AUDCHF+ 4
ETHUSD 3
NZDCAD+ 3
SP500 2
CL-OIL 1
GBPCHF+ 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 779
XAUUSD.tv 1.1K
NAS100 -698
BTCUSD 196
EURUSD+ 553
USDJPY+ -132
GBPUSD 636
GBPUSD+ -87
GBPJPY+ -686
NAS100.r -60
USDCAD+ -215
GER40 254
AUDUSD+ -696
GBPAUD+ 219
EURUSD -1.1K
CADJPY+ 204
EURJPY+ 72
GBPCAD+ -147
AUDJPY+ -148
CHFJPY+ 2
XAGUSD -532
CADCHF+ 51
EURAUD+ -10
NZDJPY+ 119
NZDUSD+ 52
USDCHF+ 19
GBPNZD+ -31
EURCAD+ 155
EURGBP+ -113
AUDCAD+ -312
AUDNZD+ -15
EURNZD+ -35
NZDCHF+ -135
EURCHF+ -85
AUDCHF+ -3
ETHUSD 29
NZDCAD+ -125
SP500 -37
CL-OIL -15
GBPCHF+ -53
GBPJPY 3
USDJPY -46
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 16K
XAUUSD.tv 27K
NAS100 -90K
BTCUSD 363K
EURUSD+ 2.1K
USDJPY+ -6.9K
GBPUSD 1.2K
GBPUSD+ 863
GBPJPY+ 1.4K
NAS100.r 26K
USDCAD+ 949
GER40 8.3K
AUDUSD+ -1.9K
GBPAUD+ 5K
EURUSD -3.3K
CADJPY+ 5.2K
EURJPY+ 7.8K
GBPCAD+ -298
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 2K
XAGUSD -2.4K
CADCHF+ 3.2K
EURAUD+ 1.1K
NZDJPY+ 1.1K
NZDUSD+ 1K
USDCHF+ -401
GBPNZD+ 880
EURCAD+ 612
EURGBP+ -424
AUDCAD+ -1.7K
AUDNZD+ -2
EURNZD+ -958
NZDCHF+ -703
EURCHF+ -139
AUDCHF+ 55
ETHUSD -12K
NZDCAD+ -571
SP500 -1.5K
CL-OIL -1.5K
GBPCHF+ -303
GBPJPY 34
USDJPY -198
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +249.30 USD
En kötü işlem: -248 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +414.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -373.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
SwitchMarkets-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 1461
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 8521
PlexyTrade-Server01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.50 × 2
OctaFX-Real2
0.55 × 134
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.68 × 807
DooTechnology-Live
0.69 × 1085
RoboMarkets-ECN
0.69 × 39
MilliyFXGlobal-Server
0.72 × 556
Axiory-Live
0.81 × 2534
FusionMarkets-Live
0.83 × 5435
Exness-MT5Real12
1.00 × 2555
tegasFX-Main-UK
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 17378
Exness-MT5Real7
1.04 × 24
StriforLtd-Live
1.26 × 882
FXView-Live
1.37 × 41
ICMarketsSC-MT5-4
1.37 × 12139
ForexTimeFXTM-Live01
1.43 × 1000
Exness-MT5Real3
1.44 × 974
RoboForex-ECN
1.48 × 4259
67 daha fazla...
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
İnceleme yok
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.