Patrick Montes

GoldScalperPRO Breakout Scalper

Patrick Montes
0 avis
71 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 34.99 USD par mois
croissance depuis 2024 -64%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 399
Bénéfice trades:
611 (43.67%)
Perte trades:
788 (56.33%)
Meilleure transaction:
249.30 USD
Pire transaction:
-247.50 USD
Bénéfice brut:
31 358.57 USD (21 500 916 pips)
Perte brute:
-32 461.39 USD (4 243 479 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (414.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
501.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
28.79%
Charge de dépôt maximale:
25.89%
Dernier trade:
10 il y a des minutes
Trades par semaine:
23
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
871 (62.26%)
Courts trades:
528 (37.74%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.79 USD
Bénéfice moyen:
51.32 USD
Perte moyenne:
-41.19 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-373.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-748.02 USD (10)
Croissance mensuelle:
-4.01%
Prévision annuelle:
-48.65%
Algo trading:
18%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 901.35 USD
Maximal:
2 445.92 USD (114.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
89.59% (2 446.07 USD)
Par fonds propres:
5.48% (95.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 199
XAUUSD.tv 179
NAS100 130
BTCUSD 115
EURUSD+ 86
USDJPY+ 66
GBPUSD 62
GBPUSD+ 52
GBPJPY+ 49
NAS100.r 40
USDCAD+ 31
GER40 31
AUDUSD+ 29
GBPAUD+ 28
CADJPY+ 24
EURUSD 23
EURJPY+ 21
GBPCAD+ 20
AUDJPY+ 19
CHFJPY+ 18
XAGUSD 15
CADCHF+ 15
EURAUD+ 14
NZDJPY+ 14
NZDUSD+ 13
USDCHF+ 12
GBPNZD+ 12
EURCAD+ 11
EURGBP+ 11
AUDCAD+ 10
AUDNZD+ 8
EURNZD+ 7
NZDCHF+ 5
EURCHF+ 5
AUDCHF+ 4
ETHUSD 3
NZDCAD+ 3
SP500 2
CL-OIL 1
GBPCHF+ 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 779
XAUUSD.tv 1.1K
NAS100 -698
BTCUSD 196
EURUSD+ 553
USDJPY+ -132
GBPUSD 536
GBPUSD+ -87
GBPJPY+ -686
NAS100.r -60
USDCAD+ -215
GER40 254
AUDUSD+ -696
GBPAUD+ 219
CADJPY+ 204
EURUSD -1K
EURJPY+ 72
GBPCAD+ -147
AUDJPY+ -148
CHFJPY+ 2
XAGUSD -532
CADCHF+ 51
EURAUD+ -10
NZDJPY+ 119
NZDUSD+ 52
USDCHF+ 19
GBPNZD+ -31
EURCAD+ 155
EURGBP+ -113
AUDCAD+ -312
AUDNZD+ -15
EURNZD+ -35
NZDCHF+ -135
EURCHF+ -85
AUDCHF+ -3
ETHUSD 29
NZDCAD+ -125
SP500 -37
CL-OIL -15
GBPCHF+ -53
GBPJPY 3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 16K
XAUUSD.tv 27K
NAS100 -90K
BTCUSD 363K
EURUSD+ 2.1K
USDJPY+ -6.9K
GBPUSD 1K
GBPUSD+ 863
GBPJPY+ 1.4K
NAS100.r 26K
USDCAD+ 949
GER40 8.3K
AUDUSD+ -1.9K
GBPAUD+ 5K
CADJPY+ 5.2K
EURUSD -3.1K
EURJPY+ 7.8K
GBPCAD+ -298
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 2K
XAGUSD -2.4K
CADCHF+ 3.2K
EURAUD+ 1.1K
NZDJPY+ 1.1K
NZDUSD+ 1K
USDCHF+ -401
GBPNZD+ 880
EURCAD+ 612
EURGBP+ -424
AUDCAD+ -1.7K
AUDNZD+ -2
EURNZD+ -958
NZDCHF+ -703
EURCHF+ -139
AUDCHF+ 55
ETHUSD -12K
NZDCAD+ -571
SP500 -1.5K
CL-OIL -1.5K
GBPCHF+ -303
GBPJPY 34
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +249.30 USD
Pire transaction: -248 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +414.93 USD
Perte consécutive maximale: -373.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
SwitchMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 1461
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 8494
Darwinex-Live
0.50 × 2
PlexyTrade-Server01
0.50 × 2
OctaFX-Real2
0.55 × 106
ForexClub-MT5 Real Server
0.68 × 807
DooTechnology-Live
0.69 × 1085
RoboMarkets-ECN
0.69 × 39
MilliyFXGlobal-Server
0.72 × 556
Axiory-Live
0.81 × 2534
FusionMarkets-Live
0.83 × 5435
Exness-MT5Real12
1.00 × 2555
tegasFX-Main-UK
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 17228
Exness-MT5Real7
1.04 × 24
StriforLtd-Live
1.26 × 882
FXView-Live
1.37 × 41
ICMarketsSC-MT5-4
1.37 × 12138
ForexTimeFXTM-Live01
1.43 × 1000
Exness-MT5Real3
1.44 × 974
RoboForex-ECN
1.48 × 4259
ForexChief-MT5
1.50 × 2
66 plus...
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
Aucun avis
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
