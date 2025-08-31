СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / GoldScalperPRO Breakout Scalper
Patrick Montes

GoldScalperPRO Breakout Scalper

Patrick Montes
0 отзывов
86 недель
0 / 0 USD
Копировать за 34.99 USD в месяц
прирост с 2024 -67%
VantageInternational-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 941
Прибыльных трейдов:
862 (44.41%)
Убыточных трейдов:
1 079 (55.59%)
Лучший трейд:
249.30 USD
Худший трейд:
-247.50 USD
Общая прибыль:
41 302.49 USD (22 359 503 pips)
Общий убыток:
-42 374.07 USD (6 826 891 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (458.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
501.73 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
66.04%
Макс. загрузка депозита:
46.51%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.44
Длинных трейдов:
1 202 (61.93%)
Коротких трейдов:
739 (38.07%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.55 USD
Средняя прибыль:
47.91 USD
Средний убыток:
-39.27 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-373.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-748.02 USD (10)
Прирост в месяц:
-33.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
19%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 901.35 USD
Максимальная:
2 445.92 USD (114.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
89.59% (2 446.07 USD)
По эквити:
10.54% (146.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.tv 467
XAUUSD+ 199
BTCUSD 137
NAS100 130
EURUSD+ 86
NAS100.r 82
GBPUSD 82
USDJPY+ 66
EURUSD 63
GBPUSD+ 52
GBPJPY+ 49
GBPJPY 43
USDCAD+ 31
GER40 31
USDJPY 30
AUDUSD+ 29
GBPAUD+ 28
CADJPY+ 24
EURJPY+ 21
GBPCAD+ 20
AUDJPY+ 19
CHFJPY+ 18
XAGUSD 15
CADCHF+ 15
EURAUD+ 14
NZDJPY+ 14
NZDUSD+ 13
USDCHF+ 12
GBPNZD+ 12
EURCAD+ 11
EURGBP+ 11
GBPAUD 11
AUDCAD+ 10
EURJPY 10
AUDNZD+ 8
EURNZD+ 7
GBPNZD 7
EURAUD 7
NZDCHF+ 5
EURCHF+ 5
NZDJPY 5
AUDCHF+ 4
USDCAD 4
ETHUSD 3
NZDCAD+ 3
CHFJPY 3
SP500 2
CADCHF 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CL-OIL 1
GBPCHF+ 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.tv 1.9K
XAUUSD+ 779
BTCUSD -242
NAS100 -698
EURUSD+ 553
NAS100.r 51
GBPUSD 524
USDJPY+ -132
EURUSD -1.3K
GBPUSD+ -87
GBPJPY+ -686
GBPJPY -254
USDCAD+ -215
GER40 254
USDJPY 194
AUDUSD+ -696
GBPAUD+ 219
CADJPY+ 204
EURJPY+ 72
GBPCAD+ -147
AUDJPY+ -148
CHFJPY+ 2
XAGUSD -532
CADCHF+ 51
EURAUD+ -10
NZDJPY+ 119
NZDUSD+ 52
USDCHF+ 19
GBPNZD+ -31
EURCAD+ 155
EURGBP+ -113
GBPAUD 245
AUDCAD+ -312
EURJPY 66
AUDNZD+ -15
EURNZD+ -35
GBPNZD -89
EURAUD -146
NZDCHF+ -135
EURCHF+ -85
NZDJPY 124
AUDCHF+ -3
USDCAD -84
ETHUSD 29
NZDCAD+ -125
CHFJPY -152
SP500 -37
CADCHF 88
USDCHF 16
NZDUSD -59
AUDUSD -64
CL-OIL -15
GBPCHF+ -53
AUDJPY -24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.tv 77K
XAUUSD+ 16K
BTCUSD -1.6M
NAS100 -90K
EURUSD+ 2.1K
NAS100.r 105K
GBPUSD 2.3K
USDJPY+ -6.9K
EURUSD -4.1K
GBPUSD+ 863
GBPJPY+ 1.4K
GBPJPY -1.2K
USDCAD+ 949
GER40 8.3K
USDJPY 1.7K
AUDUSD+ -1.9K
GBPAUD+ 5K
CADJPY+ 5.2K
EURJPY+ 7.8K
GBPCAD+ -298
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 2K
XAGUSD -2.4K
CADCHF+ 3.2K
EURAUD+ 1.1K
NZDJPY+ 1.1K
NZDUSD+ 1K
USDCHF+ -401
GBPNZD+ 880
EURCAD+ 612
EURGBP+ -424
GBPAUD 3K
AUDCAD+ -1.7K
EURJPY 1.4K
AUDNZD+ -2
EURNZD+ -958
GBPNZD -1.6K
EURAUD -1.1K
NZDCHF+ -703
EURCHF+ -139
NZDJPY 667
AUDCHF+ 55
USDCAD -463
ETHUSD -12K
NZDCAD+ -571
CHFJPY -665
SP500 -1.5K
CADCHF 355
USDCHF 83
NZDUSD -324
AUDUSD -364
CL-OIL -1.5K
GBPCHF+ -303
AUDJPY -192
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +249.30 USD
Худший трейд: -248 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +458.15 USD
Макс. убыток в серии: -373.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarketsAU-Live
0.00 × 6
SwitchMarkets-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 1710
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 11489
OctaFX-Real2
0.65 × 196
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.70 × 644
FusionMarkets-Live
0.76 × 6818
ForexClub-MT5 Real Server
0.83 × 872
Axiory-Live
0.84 × 3656
DooTechnology-Live
1.00 × 1485
Exness-MT5Real12
1.06 × 3246
ICMarketsSC-MT5-2
1.08 × 22063
RoboMarkets-ECN
1.16 × 55
itexsys-Platform
1.17 × 6
Exness-MT5Real7
1.19 × 37
Exness-MT5Real3
1.32 × 1109
RoboForex-ECN
1.32 × 5609
AFCLive-Server
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 15916
StriforLtd-Live
1.38 × 1035
FXView-Live
1.52 × 63
еще 71...
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
Нет отзывов
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldScalperPRO Breakout Scalper
34.99 USD в месяц
-67%
0
0
USD
1K
USD
86
19%
1 941
44%
66%
0.97
-0.55
USD
90%
1:500
