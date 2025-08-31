SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GoldScalperPRO Breakout Scalper
Patrick Montes

GoldScalperPRO Breakout Scalper

Patrick Montes
0 comentarios
86 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 34.99 USD al mes
incremento desde 2024 -67%
VantageInternational-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 941
Transacciones Rentables:
862 (44.41%)
Transacciones Irrentables:
1 079 (55.59%)
Mejor transacción:
249.30 USD
Peor transacción:
-247.50 USD
Beneficio Bruto:
41 302.49 USD (22 359 503 pips)
Pérdidas Brutas:
-42 374.07 USD (6 826 891 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (458.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
501.73 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
66.04%
Carga máxima del depósito:
46.51%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
12 horas
Factor de Recuperación:
-0.44
Transacciones Largas:
1 202 (61.93%)
Transacciones Cortas:
739 (38.07%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.55 USD
Beneficio medio:
47.91 USD
Pérdidas medias:
-39.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-373.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-748.02 USD (10)
Crecimiento al mes:
-33.28%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
19%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 901.35 USD
Máxima:
2 445.92 USD (114.05%)
Reducción relativa:
De balance:
89.59% (2 446.07 USD)
De fondos:
10.54% (146.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.tv 467
XAUUSD+ 199
BTCUSD 137
NAS100 130
EURUSD+ 86
NAS100.r 82
GBPUSD 82
USDJPY+ 66
EURUSD 63
GBPUSD+ 52
GBPJPY+ 49
GBPJPY 43
USDCAD+ 31
GER40 31
USDJPY 30
AUDUSD+ 29
GBPAUD+ 28
CADJPY+ 24
EURJPY+ 21
GBPCAD+ 20
AUDJPY+ 19
CHFJPY+ 18
XAGUSD 15
CADCHF+ 15
EURAUD+ 14
NZDJPY+ 14
NZDUSD+ 13
USDCHF+ 12
GBPNZD+ 12
EURCAD+ 11
EURGBP+ 11
GBPAUD 11
AUDCAD+ 10
EURJPY 10
AUDNZD+ 8
EURNZD+ 7
GBPNZD 7
EURAUD 7
NZDCHF+ 5
EURCHF+ 5
NZDJPY 5
AUDCHF+ 4
USDCAD 4
ETHUSD 3
NZDCAD+ 3
CHFJPY 3
SP500 2
CADCHF 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CL-OIL 1
GBPCHF+ 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.tv 1.9K
XAUUSD+ 779
BTCUSD -242
NAS100 -698
EURUSD+ 553
NAS100.r 51
GBPUSD 524
USDJPY+ -132
EURUSD -1.3K
GBPUSD+ -87
GBPJPY+ -686
GBPJPY -254
USDCAD+ -215
GER40 254
USDJPY 194
AUDUSD+ -696
GBPAUD+ 219
CADJPY+ 204
EURJPY+ 72
GBPCAD+ -147
AUDJPY+ -148
CHFJPY+ 2
XAGUSD -532
CADCHF+ 51
EURAUD+ -10
NZDJPY+ 119
NZDUSD+ 52
USDCHF+ 19
GBPNZD+ -31
EURCAD+ 155
EURGBP+ -113
GBPAUD 245
AUDCAD+ -312
EURJPY 66
AUDNZD+ -15
EURNZD+ -35
GBPNZD -89
EURAUD -146
NZDCHF+ -135
EURCHF+ -85
NZDJPY 124
AUDCHF+ -3
USDCAD -84
ETHUSD 29
NZDCAD+ -125
CHFJPY -152
SP500 -37
CADCHF 88
USDCHF 16
NZDUSD -59
AUDUSD -64
CL-OIL -15
GBPCHF+ -53
AUDJPY -24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.tv 77K
XAUUSD+ 16K
BTCUSD -1.6M
NAS100 -90K
EURUSD+ 2.1K
NAS100.r 105K
GBPUSD 2.3K
USDJPY+ -6.9K
EURUSD -4.1K
GBPUSD+ 863
GBPJPY+ 1.4K
GBPJPY -1.2K
USDCAD+ 949
GER40 8.3K
USDJPY 1.7K
AUDUSD+ -1.9K
GBPAUD+ 5K
CADJPY+ 5.2K
EURJPY+ 7.8K
GBPCAD+ -298
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 2K
XAGUSD -2.4K
CADCHF+ 3.2K
EURAUD+ 1.1K
NZDJPY+ 1.1K
NZDUSD+ 1K
USDCHF+ -401
GBPNZD+ 880
EURCAD+ 612
EURGBP+ -424
GBPAUD 3K
AUDCAD+ -1.7K
EURJPY 1.4K
AUDNZD+ -2
EURNZD+ -958
GBPNZD -1.6K
EURAUD -1.1K
NZDCHF+ -703
EURCHF+ -139
NZDJPY 667
AUDCHF+ 55
USDCAD -463
ETHUSD -12K
NZDCAD+ -571
CHFJPY -665
SP500 -1.5K
CADCHF 355
USDCHF 83
NZDUSD -324
AUDUSD -364
CL-OIL -1.5K
GBPCHF+ -303
AUDJPY -192
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +249.30 USD
Peor transacción: -248 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +458.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -373.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarketsAU-Live
0.00 × 6
SwitchMarkets-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 1710
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 11489
OctaFX-Real2
0.65 × 196
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.70 × 644
FusionMarkets-Live
0.76 × 6818
ForexClub-MT5 Real Server
0.83 × 872
Axiory-Live
0.84 × 3656
DooTechnology-Live
1.00 × 1485
Exness-MT5Real12
1.06 × 3246
ICMarketsSC-MT5-2
1.08 × 22063
RoboMarkets-ECN
1.16 × 55
itexsys-Platform
1.17 × 6
Exness-MT5Real7
1.19 × 37
Exness-MT5Real3
1.32 × 1109
RoboForex-ECN
1.32 × 5609
AFCLive-Server
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 15916
StriforLtd-Live
1.38 × 1035
FXView-Live
1.52 × 63
otros 71...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
No hay comentarios
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GoldScalperPRO Breakout Scalper
34.99 USD al mes
-67%
0
0
USD
1K
USD
86
19%
1 941
44%
66%
0.97
-0.55
USD
90%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.