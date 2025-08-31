- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 941
盈利交易:
862 (44.41%)
亏损交易:
1 079 (55.59%)
最好交易:
249.30 USD
最差交易:
-247.50 USD
毛利:
41 302.49 USD (22 359 503 pips)
毛利亏损:
-42 374.07 USD (6 826 891 pips)
最大连续赢利:
9 (458.15 USD)
最大连续盈利:
501.73 USD (7)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
66.04%
最大入金加载:
46.51%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
34
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.44
长期交易:
1 202 (61.93%)
短期交易:
739 (38.07%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.55 USD
平均利润:
47.91 USD
平均损失:
-39.27 USD
最大连续失误:
12 (-373.13 USD)
最大连续亏损:
-748.02 USD (10)
每月增长:
-33.28%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
19%
结余跌幅:
绝对:
1 901.35 USD
最大值:
2 445.92 USD (114.05%)
相对跌幅:
结余:
89.59% (2 446.07 USD)
净值:
10.54% (146.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tv
|467
|XAUUSD+
|199
|BTCUSD
|137
|NAS100
|130
|EURUSD+
|86
|NAS100.r
|82
|GBPUSD
|82
|USDJPY+
|66
|EURUSD
|63
|GBPUSD+
|52
|GBPJPY+
|49
|GBPJPY
|43
|USDCAD+
|31
|GER40
|31
|USDJPY
|30
|AUDUSD+
|29
|GBPAUD+
|28
|CADJPY+
|24
|EURJPY+
|21
|GBPCAD+
|20
|AUDJPY+
|19
|CHFJPY+
|18
|XAGUSD
|15
|CADCHF+
|15
|EURAUD+
|14
|NZDJPY+
|14
|NZDUSD+
|13
|USDCHF+
|12
|GBPNZD+
|12
|EURCAD+
|11
|EURGBP+
|11
|GBPAUD
|11
|AUDCAD+
|10
|EURJPY
|10
|AUDNZD+
|8
|EURNZD+
|7
|GBPNZD
|7
|EURAUD
|7
|NZDCHF+
|5
|EURCHF+
|5
|NZDJPY
|5
|AUDCHF+
|4
|USDCAD
|4
|ETHUSD
|3
|NZDCAD+
|3
|CHFJPY
|3
|SP500
|2
|CADCHF
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|CL-OIL
|1
|GBPCHF+
|1
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.tv
|1.9K
|XAUUSD+
|779
|BTCUSD
|-242
|NAS100
|-698
|EURUSD+
|553
|NAS100.r
|51
|GBPUSD
|524
|USDJPY+
|-132
|EURUSD
|-1.3K
|GBPUSD+
|-87
|GBPJPY+
|-686
|GBPJPY
|-254
|USDCAD+
|-215
|GER40
|254
|USDJPY
|194
|AUDUSD+
|-696
|GBPAUD+
|219
|CADJPY+
|204
|EURJPY+
|72
|GBPCAD+
|-147
|AUDJPY+
|-148
|CHFJPY+
|2
|XAGUSD
|-532
|CADCHF+
|51
|EURAUD+
|-10
|NZDJPY+
|119
|NZDUSD+
|52
|USDCHF+
|19
|GBPNZD+
|-31
|EURCAD+
|155
|EURGBP+
|-113
|GBPAUD
|245
|AUDCAD+
|-312
|EURJPY
|66
|AUDNZD+
|-15
|EURNZD+
|-35
|GBPNZD
|-89
|EURAUD
|-146
|NZDCHF+
|-135
|EURCHF+
|-85
|NZDJPY
|124
|AUDCHF+
|-3
|USDCAD
|-84
|ETHUSD
|29
|NZDCAD+
|-125
|CHFJPY
|-152
|SP500
|-37
|CADCHF
|88
|USDCHF
|16
|NZDUSD
|-59
|AUDUSD
|-64
|CL-OIL
|-15
|GBPCHF+
|-53
|AUDJPY
|-24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.tv
|77K
|XAUUSD+
|16K
|BTCUSD
|-1.6M
|NAS100
|-90K
|EURUSD+
|2.1K
|NAS100.r
|105K
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY+
|-6.9K
|EURUSD
|-4.1K
|GBPUSD+
|863
|GBPJPY+
|1.4K
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCAD+
|949
|GER40
|8.3K
|USDJPY
|1.7K
|AUDUSD+
|-1.9K
|GBPAUD+
|5K
|CADJPY+
|5.2K
|EURJPY+
|7.8K
|GBPCAD+
|-298
|AUDJPY+
|2K
|CHFJPY+
|2K
|XAGUSD
|-2.4K
|CADCHF+
|3.2K
|EURAUD+
|1.1K
|NZDJPY+
|1.1K
|NZDUSD+
|1K
|USDCHF+
|-401
|GBPNZD+
|880
|EURCAD+
|612
|EURGBP+
|-424
|GBPAUD
|3K
|AUDCAD+
|-1.7K
|EURJPY
|1.4K
|AUDNZD+
|-2
|EURNZD+
|-958
|GBPNZD
|-1.6K
|EURAUD
|-1.1K
|NZDCHF+
|-703
|EURCHF+
|-139
|NZDJPY
|667
|AUDCHF+
|55
|USDCAD
|-463
|ETHUSD
|-12K
|NZDCAD+
|-571
|CHFJPY
|-665
|SP500
|-1.5K
|CADCHF
|355
|USDCHF
|83
|NZDUSD
|-324
|AUDUSD
|-364
|CL-OIL
|-1.5K
|GBPCHF+
|-303
|AUDJPY
|-192
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249.30 USD
最差交易: -248 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +458.15 USD
最大连续亏损: -373.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 6
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 1710
|
ICMarketsSC-MT5
|0.47 × 11489
|
OctaFX-Real2
|0.65 × 196
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.70 × 644
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 6818
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.83 × 872
|
Axiory-Live
|0.84 × 3656
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1485
|
Exness-MT5Real12
|1.06 × 3246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.08 × 22063
|
RoboMarkets-ECN
|1.16 × 55
|
itexsys-Platform
|1.17 × 6
|
Exness-MT5Real7
|1.19 × 37
|
Exness-MT5Real3
|1.32 × 1109
|
RoboForex-ECN
|1.32 × 5609
|
AFCLive-Server
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 15916
|
StriforLtd-Live
|1.38 × 1035
|
FXView-Live
|1.52 × 63
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月34.99 USD
-67%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
86
19%
1 941
44%
66%
0.97
-0.55
USD
USD
90%
1:500