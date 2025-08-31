- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 405
Profit Trade:
615 (43.77%)
Loss Trade:
790 (56.23%)
Best Trade:
249.30 USD
Worst Trade:
-247.50 USD
Profitto lordo:
31 468.01 USD (21 501 261 pips)
Perdita lorda:
-32 545.54 USD (4 243 816 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (414.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
501.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
30.06%
Massimo carico di deposito:
25.89%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
874 (62.21%)
Short Trade:
531 (37.79%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.77 USD
Profitto medio:
51.17 USD
Perdita media:
-41.20 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-373.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-748.02 USD (10)
Crescita mensile:
-2.37%
Previsione annuale:
-28.77%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 901.35 USD
Massimale:
2 445.92 USD (114.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.59% (2 446.07 USD)
Per equità:
5.48% (95.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|199
|XAUUSD.tv
|181
|NAS100
|130
|BTCUSD
|115
|EURUSD+
|86
|USDJPY+
|66
|GBPUSD
|63
|GBPUSD+
|52
|GBPJPY+
|49
|NAS100.r
|40
|USDCAD+
|31
|GER40
|31
|AUDUSD+
|29
|GBPAUD+
|28
|EURUSD
|25
|CADJPY+
|24
|EURJPY+
|21
|GBPCAD+
|20
|AUDJPY+
|19
|CHFJPY+
|18
|XAGUSD
|15
|CADCHF+
|15
|EURAUD+
|14
|NZDJPY+
|14
|NZDUSD+
|13
|USDCHF+
|12
|GBPNZD+
|12
|EURCAD+
|11
|EURGBP+
|11
|AUDCAD+
|10
|AUDNZD+
|8
|EURNZD+
|7
|NZDCHF+
|5
|EURCHF+
|5
|AUDCHF+
|4
|ETHUSD
|3
|NZDCAD+
|3
|SP500
|2
|CL-OIL
|1
|GBPCHF+
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|779
|XAUUSD.tv
|1.1K
|NAS100
|-698
|BTCUSD
|196
|EURUSD+
|553
|USDJPY+
|-132
|GBPUSD
|636
|GBPUSD+
|-87
|GBPJPY+
|-686
|NAS100.r
|-60
|USDCAD+
|-215
|GER40
|254
|AUDUSD+
|-696
|GBPAUD+
|219
|EURUSD
|-1.1K
|CADJPY+
|204
|EURJPY+
|72
|GBPCAD+
|-147
|AUDJPY+
|-148
|CHFJPY+
|2
|XAGUSD
|-532
|CADCHF+
|51
|EURAUD+
|-10
|NZDJPY+
|119
|NZDUSD+
|52
|USDCHF+
|19
|GBPNZD+
|-31
|EURCAD+
|155
|EURGBP+
|-113
|AUDCAD+
|-312
|AUDNZD+
|-15
|EURNZD+
|-35
|NZDCHF+
|-135
|EURCHF+
|-85
|AUDCHF+
|-3
|ETHUSD
|29
|NZDCAD+
|-125
|SP500
|-37
|CL-OIL
|-15
|GBPCHF+
|-53
|GBPJPY
|3
|USDJPY
|-46
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|16K
|XAUUSD.tv
|27K
|NAS100
|-90K
|BTCUSD
|363K
|EURUSD+
|2.1K
|USDJPY+
|-6.9K
|GBPUSD
|1.2K
|GBPUSD+
|863
|GBPJPY+
|1.4K
|NAS100.r
|26K
|USDCAD+
|949
|GER40
|8.3K
|AUDUSD+
|-1.9K
|GBPAUD+
|5K
|EURUSD
|-3.3K
|CADJPY+
|5.2K
|EURJPY+
|7.8K
|GBPCAD+
|-298
|AUDJPY+
|2K
|CHFJPY+
|2K
|XAGUSD
|-2.4K
|CADCHF+
|3.2K
|EURAUD+
|1.1K
|NZDJPY+
|1.1K
|NZDUSD+
|1K
|USDCHF+
|-401
|GBPNZD+
|880
|EURCAD+
|612
|EURGBP+
|-424
|AUDCAD+
|-1.7K
|AUDNZD+
|-2
|EURNZD+
|-958
|NZDCHF+
|-703
|EURCHF+
|-139
|AUDCHF+
|55
|ETHUSD
|-12K
|NZDCAD+
|-571
|SP500
|-1.5K
|CL-OIL
|-1.5K
|GBPCHF+
|-303
|GBPJPY
|34
|USDJPY
|-198
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +249.30 USD
Worst Trade: -248 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +414.93 USD
Massima perdita consecutiva: -373.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 2
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 1461
|
ICMarketsSC-MT5
|0.48 × 8521
|
PlexyTrade-Server01
|0.50 × 2
|
Darwinex-Live
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real2
|0.55 × 134
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.68 × 807
|
DooTechnology-Live
|0.69 × 1085
|
RoboMarkets-ECN
|0.69 × 39
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.72 × 556
|
Axiory-Live
|0.81 × 2534
|
FusionMarkets-Live
|0.83 × 5435
|
Exness-MT5Real12
|1.00 × 2555
|
tegasFX-Main-UK
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 17378
|
Exness-MT5Real7
|1.04 × 24
|
StriforLtd-Live
|1.26 × 882
|
FXView-Live
|1.37 × 41
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.37 × 12139
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.43 × 1000
|
Exness-MT5Real3
|1.44 × 974
|
RoboForex-ECN
|1.48 × 4259
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
