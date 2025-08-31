SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / GoldScalperPRO Breakout Scalper
Patrick Montes

GoldScalperPRO Breakout Scalper

Patrick Montes
0 recensioni
71 settimane
0 / 0 USD
Copia per 34.99 USD al mese
crescita dal 2024 -63%
VantageInternational-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 405
Profit Trade:
615 (43.77%)
Loss Trade:
790 (56.23%)
Best Trade:
249.30 USD
Worst Trade:
-247.50 USD
Profitto lordo:
31 468.01 USD (21 501 261 pips)
Perdita lorda:
-32 545.54 USD (4 243 816 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (414.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
501.73 USD (7)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
30.06%
Massimo carico di deposito:
25.89%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
874 (62.21%)
Short Trade:
531 (37.79%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.77 USD
Profitto medio:
51.17 USD
Perdita media:
-41.20 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-373.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-748.02 USD (10)
Crescita mensile:
-2.37%
Previsione annuale:
-28.77%
Algo trading:
18%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 901.35 USD
Massimale:
2 445.92 USD (114.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.59% (2 446.07 USD)
Per equità:
5.48% (95.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 199
XAUUSD.tv 181
NAS100 130
BTCUSD 115
EURUSD+ 86
USDJPY+ 66
GBPUSD 63
GBPUSD+ 52
GBPJPY+ 49
NAS100.r 40
USDCAD+ 31
GER40 31
AUDUSD+ 29
GBPAUD+ 28
EURUSD 25
CADJPY+ 24
EURJPY+ 21
GBPCAD+ 20
AUDJPY+ 19
CHFJPY+ 18
XAGUSD 15
CADCHF+ 15
EURAUD+ 14
NZDJPY+ 14
NZDUSD+ 13
USDCHF+ 12
GBPNZD+ 12
EURCAD+ 11
EURGBP+ 11
AUDCAD+ 10
AUDNZD+ 8
EURNZD+ 7
NZDCHF+ 5
EURCHF+ 5
AUDCHF+ 4
ETHUSD 3
NZDCAD+ 3
SP500 2
CL-OIL 1
GBPCHF+ 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 779
XAUUSD.tv 1.1K
NAS100 -698
BTCUSD 196
EURUSD+ 553
USDJPY+ -132
GBPUSD 636
GBPUSD+ -87
GBPJPY+ -686
NAS100.r -60
USDCAD+ -215
GER40 254
AUDUSD+ -696
GBPAUD+ 219
EURUSD -1.1K
CADJPY+ 204
EURJPY+ 72
GBPCAD+ -147
AUDJPY+ -148
CHFJPY+ 2
XAGUSD -532
CADCHF+ 51
EURAUD+ -10
NZDJPY+ 119
NZDUSD+ 52
USDCHF+ 19
GBPNZD+ -31
EURCAD+ 155
EURGBP+ -113
AUDCAD+ -312
AUDNZD+ -15
EURNZD+ -35
NZDCHF+ -135
EURCHF+ -85
AUDCHF+ -3
ETHUSD 29
NZDCAD+ -125
SP500 -37
CL-OIL -15
GBPCHF+ -53
GBPJPY 3
USDJPY -46
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 16K
XAUUSD.tv 27K
NAS100 -90K
BTCUSD 363K
EURUSD+ 2.1K
USDJPY+ -6.9K
GBPUSD 1.2K
GBPUSD+ 863
GBPJPY+ 1.4K
NAS100.r 26K
USDCAD+ 949
GER40 8.3K
AUDUSD+ -1.9K
GBPAUD+ 5K
EURUSD -3.3K
CADJPY+ 5.2K
EURJPY+ 7.8K
GBPCAD+ -298
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 2K
XAGUSD -2.4K
CADCHF+ 3.2K
EURAUD+ 1.1K
NZDJPY+ 1.1K
NZDUSD+ 1K
USDCHF+ -401
GBPNZD+ 880
EURCAD+ 612
EURGBP+ -424
AUDCAD+ -1.7K
AUDNZD+ -2
EURNZD+ -958
NZDCHF+ -703
EURCHF+ -139
AUDCHF+ 55
ETHUSD -12K
NZDCAD+ -571
SP500 -1.5K
CL-OIL -1.5K
GBPCHF+ -303
GBPJPY 34
USDJPY -198
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +249.30 USD
Worst Trade: -248 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +414.93 USD
Massima perdita consecutiva: -373.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 2
SwitchMarkets-Live
0.00 × 2
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 1461
ICMarketsSC-MT5
0.48 × 8521
PlexyTrade-Server01
0.50 × 2
Darwinex-Live
0.50 × 2
OctaFX-Real2
0.55 × 134
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
0.68 × 807
DooTechnology-Live
0.69 × 1085
RoboMarkets-ECN
0.69 × 39
MilliyFXGlobal-Server
0.72 × 556
Axiory-Live
0.81 × 2534
FusionMarkets-Live
0.83 × 5435
Exness-MT5Real12
1.00 × 2555
tegasFX-Main-UK
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 17378
Exness-MT5Real7
1.04 × 24
StriforLtd-Live
1.26 × 882
FXView-Live
1.37 × 41
ICMarketsSC-MT5-4
1.37 × 12139
ForexTimeFXTM-Live01
1.43 × 1000
Exness-MT5Real3
1.44 × 974
RoboForex-ECN
1.48 × 4259
67 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
Non ci sono recensioni
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoldScalperPRO Breakout Scalper
34.99USD al mese
-63%
0
0
USD
1.6K
USD
71
18%
1 405
43%
30%
0.96
-0.77
USD
90%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.