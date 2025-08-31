SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / GoldScalperPRO Breakout Scalper
Patrick Montes

GoldScalperPRO Breakout Scalper

Patrick Montes
0 comentários
86 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -67%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 941
Negociações com lucro:
862 (44.41%)
Negociações com perda:
1 079 (55.59%)
Melhor negociação:
249.30 USD
Pior negociação:
-247.50 USD
Lucro bruto:
41 302.49 USD (22 359 503 pips)
Perda bruta:
-42 374.07 USD (6 826 891 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (458.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
501.73 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
66.04%
Depósito máximo carregado:
46.51%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
34
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.44
Negociações longas:
1 202 (61.93%)
Negociações curtas:
739 (38.07%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.55 USD
Lucro médio:
47.91 USD
Perda média:
-39.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-373.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-748.02 USD (10)
Crescimento mensal:
-33.28%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
19%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 901.35 USD
Máximo:
2 445.92 USD (114.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
89.59% (2 446.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.54% (146.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.tv 467
XAUUSD+ 199
BTCUSD 137
NAS100 130
EURUSD+ 86
NAS100.r 82
GBPUSD 82
USDJPY+ 66
EURUSD 63
GBPUSD+ 52
GBPJPY+ 49
GBPJPY 43
USDCAD+ 31
GER40 31
USDJPY 30
AUDUSD+ 29
GBPAUD+ 28
CADJPY+ 24
EURJPY+ 21
GBPCAD+ 20
AUDJPY+ 19
CHFJPY+ 18
XAGUSD 15
CADCHF+ 15
EURAUD+ 14
NZDJPY+ 14
NZDUSD+ 13
USDCHF+ 12
GBPNZD+ 12
EURCAD+ 11
EURGBP+ 11
GBPAUD 11
AUDCAD+ 10
EURJPY 10
AUDNZD+ 8
EURNZD+ 7
GBPNZD 7
EURAUD 7
NZDCHF+ 5
EURCHF+ 5
NZDJPY 5
AUDCHF+ 4
USDCAD 4
ETHUSD 3
NZDCAD+ 3
CHFJPY 3
SP500 2
CADCHF 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CL-OIL 1
GBPCHF+ 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.tv 1.9K
XAUUSD+ 779
BTCUSD -242
NAS100 -698
EURUSD+ 553
NAS100.r 51
GBPUSD 524
USDJPY+ -132
EURUSD -1.3K
GBPUSD+ -87
GBPJPY+ -686
GBPJPY -254
USDCAD+ -215
GER40 254
USDJPY 194
AUDUSD+ -696
GBPAUD+ 219
CADJPY+ 204
EURJPY+ 72
GBPCAD+ -147
AUDJPY+ -148
CHFJPY+ 2
XAGUSD -532
CADCHF+ 51
EURAUD+ -10
NZDJPY+ 119
NZDUSD+ 52
USDCHF+ 19
GBPNZD+ -31
EURCAD+ 155
EURGBP+ -113
GBPAUD 245
AUDCAD+ -312
EURJPY 66
AUDNZD+ -15
EURNZD+ -35
GBPNZD -89
EURAUD -146
NZDCHF+ -135
EURCHF+ -85
NZDJPY 124
AUDCHF+ -3
USDCAD -84
ETHUSD 29
NZDCAD+ -125
CHFJPY -152
SP500 -37
CADCHF 88
USDCHF 16
NZDUSD -59
AUDUSD -64
CL-OIL -15
GBPCHF+ -53
AUDJPY -24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.tv 77K
XAUUSD+ 16K
BTCUSD -1.6M
NAS100 -90K
EURUSD+ 2.1K
NAS100.r 105K
GBPUSD 2.3K
USDJPY+ -6.9K
EURUSD -4.1K
GBPUSD+ 863
GBPJPY+ 1.4K
GBPJPY -1.2K
USDCAD+ 949
GER40 8.3K
USDJPY 1.7K
AUDUSD+ -1.9K
GBPAUD+ 5K
CADJPY+ 5.2K
EURJPY+ 7.8K
GBPCAD+ -298
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 2K
XAGUSD -2.4K
CADCHF+ 3.2K
EURAUD+ 1.1K
NZDJPY+ 1.1K
NZDUSD+ 1K
USDCHF+ -401
GBPNZD+ 880
EURCAD+ 612
EURGBP+ -424
GBPAUD 3K
AUDCAD+ -1.7K
EURJPY 1.4K
AUDNZD+ -2
EURNZD+ -958
GBPNZD -1.6K
EURAUD -1.1K
NZDCHF+ -703
EURCHF+ -139
NZDJPY 667
AUDCHF+ 55
USDCAD -463
ETHUSD -12K
NZDCAD+ -571
CHFJPY -665
SP500 -1.5K
CADCHF 355
USDCHF 83
NZDUSD -324
AUDUSD -364
CL-OIL -1.5K
GBPCHF+ -303
AUDJPY -192
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +249.30 USD
Pior negociação: -248 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +458.15 USD
Máxima perda consecutiva: -373.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FusionMarketsAU-Live
0.00 × 6
SwitchMarkets-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 1710
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 11489
OctaFX-Real2
0.65 × 196
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.70 × 644
FusionMarkets-Live
0.76 × 6818
ForexClub-MT5 Real Server
0.83 × 872
Axiory-Live
0.84 × 3656
DooTechnology-Live
1.00 × 1485
Exness-MT5Real12
1.06 × 3246
ICMarketsSC-MT5-2
1.08 × 22063
RoboMarkets-ECN
1.16 × 55
itexsys-Platform
1.17 × 6
Exness-MT5Real7
1.19 × 37
Exness-MT5Real3
1.32 × 1109
RoboForex-ECN
1.32 × 5609
AFCLive-Server
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 15916
StriforLtd-Live
1.38 × 1035
FXView-Live
1.52 × 63
71 mais ...
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
Sem comentários
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GoldScalperPRO Breakout Scalper
34.99 USD por mês
-67%
0
0
USD
1K
USD
86
19%
1 941
44%
66%
0.97
-0.55
USD
90%
1:500
