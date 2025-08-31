- 자본
- 축소
트레이드:
1 941
이익 거래:
862 (44.41%)
손실 거래:
1 079 (55.59%)
최고의 거래:
249.30 USD
최악의 거래:
-247.50 USD
총 수익:
41 302.49 USD (22 359 503 pips)
총 손실:
-42 374.07 USD (6 826 891 pips)
연속 최대 이익:
9 (458.15 USD)
연속 최대 이익:
501.73 USD (7)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
66.04%
최대 입금량:
46.51%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.44
롱(주식매수):
1 202 (61.93%)
숏(주식차입매도):
739 (38.07%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.55 USD
평균 이익:
47.91 USD
평균 손실:
-39.27 USD
연속 최대 손실:
12 (-373.13 USD)
연속 최대 손실:
-748.02 USD (10)
월별 성장률:
-33.28%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
19%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 901.35 USD
최대한의:
2 445.92 USD (114.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
89.59% (2 446.07 USD)
자본금별:
10.54% (146.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.tv
|467
|XAUUSD+
|199
|BTCUSD
|137
|NAS100
|130
|EURUSD+
|86
|NAS100.r
|82
|GBPUSD
|82
|USDJPY+
|66
|EURUSD
|63
|GBPUSD+
|52
|GBPJPY+
|49
|GBPJPY
|43
|USDCAD+
|31
|GER40
|31
|USDJPY
|30
|AUDUSD+
|29
|GBPAUD+
|28
|CADJPY+
|24
|EURJPY+
|21
|GBPCAD+
|20
|AUDJPY+
|19
|CHFJPY+
|18
|XAGUSD
|15
|CADCHF+
|15
|EURAUD+
|14
|NZDJPY+
|14
|NZDUSD+
|13
|USDCHF+
|12
|GBPNZD+
|12
|EURCAD+
|11
|EURGBP+
|11
|GBPAUD
|11
|AUDCAD+
|10
|EURJPY
|10
|AUDNZD+
|8
|EURNZD+
|7
|GBPNZD
|7
|EURAUD
|7
|NZDCHF+
|5
|EURCHF+
|5
|NZDJPY
|5
|AUDCHF+
|4
|USDCAD
|4
|ETHUSD
|3
|NZDCAD+
|3
|CHFJPY
|3
|SP500
|2
|CADCHF
|2
|USDCHF
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|2
|CL-OIL
|1
|GBPCHF+
|1
|AUDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.tv
|1.9K
|XAUUSD+
|779
|BTCUSD
|-242
|NAS100
|-698
|EURUSD+
|553
|NAS100.r
|51
|GBPUSD
|524
|USDJPY+
|-132
|EURUSD
|-1.3K
|GBPUSD+
|-87
|GBPJPY+
|-686
|GBPJPY
|-254
|USDCAD+
|-215
|GER40
|254
|USDJPY
|194
|AUDUSD+
|-696
|GBPAUD+
|219
|CADJPY+
|204
|EURJPY+
|72
|GBPCAD+
|-147
|AUDJPY+
|-148
|CHFJPY+
|2
|XAGUSD
|-532
|CADCHF+
|51
|EURAUD+
|-10
|NZDJPY+
|119
|NZDUSD+
|52
|USDCHF+
|19
|GBPNZD+
|-31
|EURCAD+
|155
|EURGBP+
|-113
|GBPAUD
|245
|AUDCAD+
|-312
|EURJPY
|66
|AUDNZD+
|-15
|EURNZD+
|-35
|GBPNZD
|-89
|EURAUD
|-146
|NZDCHF+
|-135
|EURCHF+
|-85
|NZDJPY
|124
|AUDCHF+
|-3
|USDCAD
|-84
|ETHUSD
|29
|NZDCAD+
|-125
|CHFJPY
|-152
|SP500
|-37
|CADCHF
|88
|USDCHF
|16
|NZDUSD
|-59
|AUDUSD
|-64
|CL-OIL
|-15
|GBPCHF+
|-53
|AUDJPY
|-24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.tv
|77K
|XAUUSD+
|16K
|BTCUSD
|-1.6M
|NAS100
|-90K
|EURUSD+
|2.1K
|NAS100.r
|105K
|GBPUSD
|2.3K
|USDJPY+
|-6.9K
|EURUSD
|-4.1K
|GBPUSD+
|863
|GBPJPY+
|1.4K
|GBPJPY
|-1.2K
|USDCAD+
|949
|GER40
|8.3K
|USDJPY
|1.7K
|AUDUSD+
|-1.9K
|GBPAUD+
|5K
|CADJPY+
|5.2K
|EURJPY+
|7.8K
|GBPCAD+
|-298
|AUDJPY+
|2K
|CHFJPY+
|2K
|XAGUSD
|-2.4K
|CADCHF+
|3.2K
|EURAUD+
|1.1K
|NZDJPY+
|1.1K
|NZDUSD+
|1K
|USDCHF+
|-401
|GBPNZD+
|880
|EURCAD+
|612
|EURGBP+
|-424
|GBPAUD
|3K
|AUDCAD+
|-1.7K
|EURJPY
|1.4K
|AUDNZD+
|-2
|EURNZD+
|-958
|GBPNZD
|-1.6K
|EURAUD
|-1.1K
|NZDCHF+
|-703
|EURCHF+
|-139
|NZDJPY
|667
|AUDCHF+
|55
|USDCAD
|-463
|ETHUSD
|-12K
|NZDCAD+
|-571
|CHFJPY
|-665
|SP500
|-1.5K
|CADCHF
|355
|USDCHF
|83
|NZDUSD
|-324
|AUDUSD
|-364
|CL-OIL
|-1.5K
|GBPCHF+
|-303
|AUDJPY
|-192
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +249.30 USD
최악의 거래: -248 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +458.15 USD
연속 최대 손실: -373.13 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 6
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 5
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.36 × 76
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 1710
|
ICMarketsSC-MT5
|0.47 × 11489
|
OctaFX-Real2
|0.65 × 196
|
VantageInternational-Live 5
|0.67 × 3
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.70 × 644
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 6818
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.83 × 872
|
Axiory-Live
|0.84 × 3656
|
DooTechnology-Live
|1.00 × 1485
|
Exness-MT5Real12
|1.06 × 3246
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.08 × 22063
|
RoboMarkets-ECN
|1.16 × 55
|
itexsys-Platform
|1.17 × 6
|
Exness-MT5Real7
|1.19 × 37
|
Exness-MT5Real3
|1.32 × 1109
|
RoboForex-ECN
|1.32 × 5609
|
AFCLive-Server
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 15916
|
StriforLtd-Live
|1.38 × 1035
|
FXView-Live
|1.52 × 63
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 34.99 USD
-67%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
86
19%
1 941
44%
66%
0.97
-0.55
USD
USD
90%
1:500