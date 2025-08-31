시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GoldScalperPRO Breakout Scalper
Patrick Montes

GoldScalperPRO Breakout Scalper

Patrick Montes
0 리뷰
86
0 / 0 USD
월별 34.99 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 -67%
VantageInternational-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 941
이익 거래:
862 (44.41%)
손실 거래:
1 079 (55.59%)
최고의 거래:
249.30 USD
최악의 거래:
-247.50 USD
총 수익:
41 302.49 USD (22 359 503 pips)
총 손실:
-42 374.07 USD (6 826 891 pips)
연속 최대 이익:
9 (458.15 USD)
연속 최대 이익:
501.73 USD (7)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
66.04%
최대 입금량:
46.51%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
34
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.44
롱(주식매수):
1 202 (61.93%)
숏(주식차입매도):
739 (38.07%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.55 USD
평균 이익:
47.91 USD
평균 손실:
-39.27 USD
연속 최대 손실:
12 (-373.13 USD)
연속 최대 손실:
-748.02 USD (10)
월별 성장률:
-33.28%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
19%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 901.35 USD
최대한의:
2 445.92 USD (114.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
89.59% (2 446.07 USD)
자본금별:
10.54% (146.84 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.tv 467
XAUUSD+ 199
BTCUSD 137
NAS100 130
EURUSD+ 86
NAS100.r 82
GBPUSD 82
USDJPY+ 66
EURUSD 63
GBPUSD+ 52
GBPJPY+ 49
GBPJPY 43
USDCAD+ 31
GER40 31
USDJPY 30
AUDUSD+ 29
GBPAUD+ 28
CADJPY+ 24
EURJPY+ 21
GBPCAD+ 20
AUDJPY+ 19
CHFJPY+ 18
XAGUSD 15
CADCHF+ 15
EURAUD+ 14
NZDJPY+ 14
NZDUSD+ 13
USDCHF+ 12
GBPNZD+ 12
EURCAD+ 11
EURGBP+ 11
GBPAUD 11
AUDCAD+ 10
EURJPY 10
AUDNZD+ 8
EURNZD+ 7
GBPNZD 7
EURAUD 7
NZDCHF+ 5
EURCHF+ 5
NZDJPY 5
AUDCHF+ 4
USDCAD 4
ETHUSD 3
NZDCAD+ 3
CHFJPY 3
SP500 2
CADCHF 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CL-OIL 1
GBPCHF+ 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.tv 1.9K
XAUUSD+ 779
BTCUSD -242
NAS100 -698
EURUSD+ 553
NAS100.r 51
GBPUSD 524
USDJPY+ -132
EURUSD -1.3K
GBPUSD+ -87
GBPJPY+ -686
GBPJPY -254
USDCAD+ -215
GER40 254
USDJPY 194
AUDUSD+ -696
GBPAUD+ 219
CADJPY+ 204
EURJPY+ 72
GBPCAD+ -147
AUDJPY+ -148
CHFJPY+ 2
XAGUSD -532
CADCHF+ 51
EURAUD+ -10
NZDJPY+ 119
NZDUSD+ 52
USDCHF+ 19
GBPNZD+ -31
EURCAD+ 155
EURGBP+ -113
GBPAUD 245
AUDCAD+ -312
EURJPY 66
AUDNZD+ -15
EURNZD+ -35
GBPNZD -89
EURAUD -146
NZDCHF+ -135
EURCHF+ -85
NZDJPY 124
AUDCHF+ -3
USDCAD -84
ETHUSD 29
NZDCAD+ -125
CHFJPY -152
SP500 -37
CADCHF 88
USDCHF 16
NZDUSD -59
AUDUSD -64
CL-OIL -15
GBPCHF+ -53
AUDJPY -24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.tv 77K
XAUUSD+ 16K
BTCUSD -1.6M
NAS100 -90K
EURUSD+ 2.1K
NAS100.r 105K
GBPUSD 2.3K
USDJPY+ -6.9K
EURUSD -4.1K
GBPUSD+ 863
GBPJPY+ 1.4K
GBPJPY -1.2K
USDCAD+ 949
GER40 8.3K
USDJPY 1.7K
AUDUSD+ -1.9K
GBPAUD+ 5K
CADJPY+ 5.2K
EURJPY+ 7.8K
GBPCAD+ -298
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 2K
XAGUSD -2.4K
CADCHF+ 3.2K
EURAUD+ 1.1K
NZDJPY+ 1.1K
NZDUSD+ 1K
USDCHF+ -401
GBPNZD+ 880
EURCAD+ 612
EURGBP+ -424
GBPAUD 3K
AUDCAD+ -1.7K
EURJPY 1.4K
AUDNZD+ -2
EURNZD+ -958
GBPNZD -1.6K
EURAUD -1.1K
NZDCHF+ -703
EURCHF+ -139
NZDJPY 667
AUDCHF+ 55
USDCAD -463
ETHUSD -12K
NZDCAD+ -571
CHFJPY -665
SP500 -1.5K
CADCHF 355
USDCHF 83
NZDUSD -324
AUDUSD -364
CL-OIL -1.5K
GBPCHF+ -303
AUDJPY -192
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +249.30 USD
최악의 거래: -248 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +458.15 USD
연속 최대 손실: -373.13 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarketsAU-Live
0.00 × 6
SwitchMarkets-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 1710
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 11489
OctaFX-Real2
0.65 × 196
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.70 × 644
FusionMarkets-Live
0.76 × 6818
ForexClub-MT5 Real Server
0.83 × 872
Axiory-Live
0.84 × 3656
DooTechnology-Live
1.00 × 1485
Exness-MT5Real12
1.06 × 3246
ICMarketsSC-MT5-2
1.08 × 22063
RoboMarkets-ECN
1.16 × 55
itexsys-Platform
1.17 × 6
Exness-MT5Real7
1.19 × 37
Exness-MT5Real3
1.32 × 1109
RoboForex-ECN
1.32 × 5609
AFCLive-Server
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 15916
StriforLtd-Live
1.38 × 1035
FXView-Live
1.52 × 63
71 더...
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
리뷰 없음
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GoldScalperPRO Breakout Scalper
월별 34.99 USD
-67%
0
0
USD
1K
USD
86
19%
1 941
44%
66%
0.97
-0.55
USD
90%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.