리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FusionMarketsAU-Live 0.00 × 6 SwitchMarkets-Live 0.00 × 5 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 5 FPMarkets-Live 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.36 × 76 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 1710 ICMarketsSC-MT5 0.47 × 11489 OctaFX-Real2 0.65 × 196 VantageInternational-Live 5 0.67 × 3 MilliyFXGlobal-Server 0.70 × 644 FusionMarkets-Live 0.76 × 6818 ForexClub-MT5 Real Server 0.83 × 872 Axiory-Live 0.84 × 3656 DooTechnology-Live 1.00 × 1485 Exness-MT5Real12 1.06 × 3246 ICMarketsSC-MT5-2 1.08 × 22063 RoboMarkets-ECN 1.16 × 55 itexsys-Platform 1.17 × 6 Exness-MT5Real7 1.19 × 37 Exness-MT5Real3 1.32 × 1109 RoboForex-ECN 1.32 × 5609 AFCLive-Server 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5-4 1.38 × 15916 StriforLtd-Live 1.38 × 1035 FXView-Live 1.52 × 63 71 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오