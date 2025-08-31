SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / GoldScalperPRO Breakout Scalper
Patrick Montes

GoldScalperPRO Breakout Scalper

Patrick Montes
0 Bewertungen
86 Wochen
0 / 0 USD
Für 34.99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -67%
VantageInternational-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 941
Gewinntrades:
862 (44.41%)
Verlusttrades:
1 079 (55.59%)
Bester Trade:
249.30 USD
Schlechtester Trade:
-247.50 USD
Bruttoprofit:
41 302.49 USD (22 359 503 pips)
Bruttoverlust:
-42 374.07 USD (6 826 891 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (458.15 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
501.73 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
66.04%
Max deposit load:
46.51%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
34
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.44
Long-Positionen:
1 202 (61.93%)
Short-Positionen:
739 (38.07%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
47.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-373.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-748.02 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-33.28%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
19%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 901.35 USD
Maximaler:
2 445.92 USD (114.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
89.59% (2 446.07 USD)
Kapital:
10.54% (146.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.tv 467
XAUUSD+ 199
BTCUSD 137
NAS100 130
EURUSD+ 86
NAS100.r 82
GBPUSD 82
USDJPY+ 66
EURUSD 63
GBPUSD+ 52
GBPJPY+ 49
GBPJPY 43
USDCAD+ 31
GER40 31
USDJPY 30
AUDUSD+ 29
GBPAUD+ 28
CADJPY+ 24
EURJPY+ 21
GBPCAD+ 20
AUDJPY+ 19
CHFJPY+ 18
XAGUSD 15
CADCHF+ 15
EURAUD+ 14
NZDJPY+ 14
NZDUSD+ 13
USDCHF+ 12
GBPNZD+ 12
EURCAD+ 11
EURGBP+ 11
GBPAUD 11
AUDCAD+ 10
EURJPY 10
AUDNZD+ 8
EURNZD+ 7
GBPNZD 7
EURAUD 7
NZDCHF+ 5
EURCHF+ 5
NZDJPY 5
AUDCHF+ 4
USDCAD 4
ETHUSD 3
NZDCAD+ 3
CHFJPY 3
SP500 2
CADCHF 2
USDCHF 2
NZDUSD 2
AUDUSD 2
CL-OIL 1
GBPCHF+ 1
AUDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.tv 1.9K
XAUUSD+ 779
BTCUSD -242
NAS100 -698
EURUSD+ 553
NAS100.r 51
GBPUSD 524
USDJPY+ -132
EURUSD -1.3K
GBPUSD+ -87
GBPJPY+ -686
GBPJPY -254
USDCAD+ -215
GER40 254
USDJPY 194
AUDUSD+ -696
GBPAUD+ 219
CADJPY+ 204
EURJPY+ 72
GBPCAD+ -147
AUDJPY+ -148
CHFJPY+ 2
XAGUSD -532
CADCHF+ 51
EURAUD+ -10
NZDJPY+ 119
NZDUSD+ 52
USDCHF+ 19
GBPNZD+ -31
EURCAD+ 155
EURGBP+ -113
GBPAUD 245
AUDCAD+ -312
EURJPY 66
AUDNZD+ -15
EURNZD+ -35
GBPNZD -89
EURAUD -146
NZDCHF+ -135
EURCHF+ -85
NZDJPY 124
AUDCHF+ -3
USDCAD -84
ETHUSD 29
NZDCAD+ -125
CHFJPY -152
SP500 -37
CADCHF 88
USDCHF 16
NZDUSD -59
AUDUSD -64
CL-OIL -15
GBPCHF+ -53
AUDJPY -24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.tv 77K
XAUUSD+ 16K
BTCUSD -1.6M
NAS100 -90K
EURUSD+ 2.1K
NAS100.r 105K
GBPUSD 2.3K
USDJPY+ -6.9K
EURUSD -4.1K
GBPUSD+ 863
GBPJPY+ 1.4K
GBPJPY -1.2K
USDCAD+ 949
GER40 8.3K
USDJPY 1.7K
AUDUSD+ -1.9K
GBPAUD+ 5K
CADJPY+ 5.2K
EURJPY+ 7.8K
GBPCAD+ -298
AUDJPY+ 2K
CHFJPY+ 2K
XAGUSD -2.4K
CADCHF+ 3.2K
EURAUD+ 1.1K
NZDJPY+ 1.1K
NZDUSD+ 1K
USDCHF+ -401
GBPNZD+ 880
EURCAD+ 612
EURGBP+ -424
GBPAUD 3K
AUDCAD+ -1.7K
EURJPY 1.4K
AUDNZD+ -2
EURNZD+ -958
GBPNZD -1.6K
EURAUD -1.1K
NZDCHF+ -703
EURCHF+ -139
NZDJPY 667
AUDCHF+ 55
USDCAD -463
ETHUSD -12K
NZDCAD+ -571
CHFJPY -665
SP500 -1.5K
CADCHF 355
USDCHF 83
NZDUSD -324
AUDUSD -364
CL-OIL -1.5K
GBPCHF+ -303
AUDJPY -192
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +249.30 USD
Schlechtester Trade: -248 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +458.15 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -373.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarketsAU-Live
0.00 × 6
SwitchMarkets-Live
0.00 × 5
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 5
FPMarkets-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.36 × 76
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 1710
ICMarketsSC-MT5
0.47 × 11489
OctaFX-Real2
0.65 × 196
VantageInternational-Live 5
0.67 × 3
MilliyFXGlobal-Server
0.70 × 644
FusionMarkets-Live
0.76 × 6818
ForexClub-MT5 Real Server
0.83 × 872
Axiory-Live
0.84 × 3656
DooTechnology-Live
1.00 × 1485
Exness-MT5Real12
1.06 × 3246
ICMarketsSC-MT5-2
1.08 × 22063
RoboMarkets-ECN
1.16 × 55
itexsys-Platform
1.17 × 6
Exness-MT5Real7
1.19 × 37
Exness-MT5Real3
1.32 × 1109
RoboForex-ECN
1.32 × 5609
AFCLive-Server
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 15916
StriforLtd-Live
1.38 × 1035
FXView-Live
1.52 × 63
noch 71 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Simple Gold Breakout With Proper Management To Make Consistent Wins
Keine Bewertungen
2025.12.18 18:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 21:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 20:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 16:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 02:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 16:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 10:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 06:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 02:30
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldScalperPRO Breakout Scalper
34.99 USD pro Monat
-67%
0
0
USD
1K
USD
86
19%
1 941
44%
66%
0.97
-0.55
USD
90%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.