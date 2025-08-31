SinyallerBölümler
Sivakumar Paul Suyambu

0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
Exness-MT5Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
21 (21.00%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (79.00%)
En iyi işlem:
30.70 USD
En kötü işlem:
-8.44 USD
Brüt kâr:
614.73 USD (614 745 pips)
Brüt zarar:
-593.60 USD (593 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (116.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
116.30 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
74.81%
Maks. mevduat yükü:
12.18%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
67 (67.00%)
Satış işlemleri:
33 (33.00%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
29.27 USD
Ortalama zarar:
-7.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-124.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.41 USD (16)
Aylık büyüme:
-3.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.05 USD
Maksimum:
219.20 USD (56.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.16% (219.20 USD)
Varlığa göre:
3.53% (6.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.70 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +116.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -124.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Ultra Power Gold MP
İnceleme yok
2025.10.02 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 09:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 18:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 01:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 13:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 13:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 01:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 08:46
Share of trading days is too low
