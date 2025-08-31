SignauxSections
Sivakumar Paul Suyambu

Ultra Power Gold MP

Sivakumar Paul Suyambu
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
Exness-MT5Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
100
Bénéfice trades:
21 (21.00%)
Perte trades:
79 (79.00%)
Meilleure transaction:
30.70 USD
Pire transaction:
-8.44 USD
Bénéfice brut:
614.73 USD (614 745 pips)
Perte brute:
-593.60 USD (593 508 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (116.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
116.30 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
74.81%
Charge de dépôt maximale:
12.18%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
36
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.10
Longs trades:
67 (67.00%)
Courts trades:
33 (33.00%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
29.27 USD
Perte moyenne:
-7.51 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-124.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-124.41 USD (16)
Croissance mensuelle:
-3.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.05 USD
Maximal:
219.20 USD (56.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.16% (219.20 USD)
Par fonds propres:
3.53% (6.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.70 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +116.30 USD
Perte consécutive maximale: -124.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Ultra Power Gold MP
Aucun avis
2025.10.02 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 09:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 18:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 01:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 13:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 13:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 01:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 08:46
Share of trading days is too low
