Sivakumar Paul Suyambu

Ultra Power Gold MP

Sivakumar Paul Suyambu
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 14%
Exness-MT5Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
100
Profit Trade:
21 (21.00%)
Loss Trade:
79 (79.00%)
Best Trade:
30.70 USD
Worst Trade:
-8.44 USD
Profitto lordo:
614.73 USD (614 745 pips)
Perdita lorda:
-593.60 USD (593 508 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (116.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.30 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
74.81%
Massimo carico di deposito:
12.18%
Ultimo trade:
56 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
67 (67.00%)
Short Trade:
33 (33.00%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
0.21 USD
Profitto medio:
29.27 USD
Perdita media:
-7.51 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-124.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-124.41 USD (16)
Crescita mensile:
-3.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.05 USD
Massimale:
219.20 USD (56.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.16% (219.20 USD)
Per equità:
3.53% (6.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.70 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +116.30 USD
Massima perdita consecutiva: -124.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.02 16:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 16:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 09:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 18:19
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.01 14:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 12:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.30 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 02:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.15 01:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.08 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 13:40
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 13:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 01:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 08:46
Share of trading days is too low
