Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19 0.00 × 2 XMGlobal-Real 41 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 4 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 FPMarkets-Live4 0.00 × 1 FXCL-Main2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 RoboForex-Pro-6 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.11 × 9 FPMarketsLLC-Live2 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live03 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live15 0.26 × 38 Tickmill-Live10 0.27 × 41 FPMarkets-Live2 0.31 × 26 FxPro.com-Real05 0.33 × 3 FusionMarkets-Live 0.36 × 11 RoboForex-ProCent-8 0.55 × 20 ICMarketsSC-Live31 0.62 × 58 BroctagonPrimeMarkets-Live 0.62 × 29 TMGM.TradeMax-Demo 0.63 × 27 Tickmill-Live09 0.63 × 127 TickmillUK-Live03 0.83 × 58 ICMarketsSC-Live25 0.88 × 60 37 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya