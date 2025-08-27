SinyallerBölümler
Richard Bergmann

Katus

Richard Bergmann
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
122 (66.30%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (33.70%)
En iyi işlem:
40.98 EUR
En kötü işlem:
-30.27 EUR
Brüt kâr:
1 448.25 EUR (12 334 pips)
Brüt zarar:
-603.06 EUR (5 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (101.12 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
138.50 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
8.05%
Maks. mevduat yükü:
8.04%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.16
Alış işlemleri:
71 (38.59%)
Satış işlemleri:
113 (61.41%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
4.59 EUR
Ortalama kâr:
11.87 EUR
Ortalama zarar:
-9.73 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-109.10 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-109.10 EUR (6)
Aylık büyüme:
8.95%
Yıllık tahmin:
108.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.36 EUR
Maksimum:
163.66 EUR (6.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.70% (166.47 EUR)
Varlığa göre:
4.50% (122.76 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 964
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.98 EUR
En kötü işlem: -30 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +101.12 EUR
Maksimum ardışık zarar: -109.10 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.70 × 1398
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.90 × 62
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1955
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
20 daha fazla...
30 years of trading experience flow into this trading strategy
Every Trade with SL and TP
Low Risk, No Broker Sensitiv
İnceleme yok
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

