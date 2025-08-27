SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Katus
Richard Bergmann

Katus

Richard Bergmann
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 42%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
184
Bénéfice trades:
122 (66.30%)
Perte trades:
62 (33.70%)
Meilleure transaction:
40.98 EUR
Pire transaction:
-30.27 EUR
Bénéfice brut:
1 448.25 EUR (12 334 pips)
Perte brute:
-603.06 EUR (5 299 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (101.12 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
138.50 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.41
Activité de trading:
8.05%
Charge de dépôt maximale:
8.04%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
5.16
Longs trades:
71 (38.59%)
Courts trades:
113 (61.41%)
Facteur de profit:
2.40
Rendement attendu:
4.59 EUR
Bénéfice moyen:
11.87 EUR
Perte moyenne:
-9.73 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-109.10 EUR)
Perte consécutive maximale:
-109.10 EUR (6)
Croissance mensuelle:
8.95%
Prévision annuelle:
108.63%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.36 EUR
Maximal:
163.66 EUR (6.60%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.70% (166.47 EUR)
Par fonds propres:
4.50% (122.76 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 184
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 964
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.98 EUR
Pire transaction: -30 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +101.12 EUR
Perte consécutive maximale: -109.10 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.69 × 1393
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.90 × 62
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1955
Forex.com-Live 536
1.35 × 152
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
20 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
30 years of trading experience flow into this trading strategy
Every Trade with SL and TP
Low Risk, No Broker Sensitiv
Aucun avis
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Katus
30 USD par mois
42%
0
0
USD
2.8K
EUR
23
100%
184
66%
8%
2.40
4.59
EUR
7%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.