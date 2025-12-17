SignaleKategorien
Richard Bergmann

Katus

Richard Bergmann
1 Bewertung
Zuverlässigkeit
35 Wochen
2 / 4.4K USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 62%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
177 (65.55%)
Verlusttrades:
93 (34.44%)
Bester Trade:
40.98 EUR
Schlechtester Trade:
-30.27 EUR
Bruttoprofit:
2 096.66 EUR (15 845 pips)
Bruttoverlust:
-864.64 EUR (6 149 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (101.12 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
138.50 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
4.82%
Max deposit load:
10.10%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
7.53
Long-Positionen:
96 (35.56%)
Short-Positionen:
174 (64.44%)
Profit-Faktor:
2.42
Mathematische Gewinnerwartung:
4.56 EUR
Durchschnittlicher Profit:
11.85 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.30 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-109.10 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-109.10 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
3.35%
Jahresprognose:
40.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.36 EUR
Maximaler:
163.66 EUR (6.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.70% (166.47 EUR)
Kapital:
6.71% (215.53 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 270
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 1.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 9.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.98 EUR
Schlechtester Trade: -30 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +101.12 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -109.10 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
FXPIG-Server
0.00 × 1
FBSTradestone-Real
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 6
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
TitanFX-MT5-01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
ICMarketsSC-MT5-4
0.74 × 1417
Exness-MT5Real5
0.88 × 33
FusionMarkets-Live
0.89 × 63
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.30 × 1960
Forex.com-Live 536
1.34 × 153
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.46 × 95
noch 22 ...
30 Jahre Trading Erfahrung fließen in diese Trading Strategie. Vollautomatisiertes Bot Trading ohne manuelles eingreifen.

Jeder Trade mit SL und TP abgesichert. 

Niedriges Risiko, Keine besonderen Ansprüche an Broker.


Durchschnittliche Bewertung:
Armen Khachatryan
143
Armen Khachatryan 2025.12.17 22:48 
 

Such a system will sooner or later lead to a blown account. The stop-loss is set so far away that if the grid of orders is closed by the stop, the loss will be around 50% of the deposit.

2025.12.22 08:16 2025.12.22 08:16:33  

🎄 Holiday Pause The signal will be paused on December 23 and will be active again on January 2. No new trades will be opened during this period.

2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 03:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 12:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.08 02:21
No swaps are charged
2025.10.08 02:21
No swaps are charged
2025.10.08 02:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 08:36
No swaps are charged on the signal account
2025.10.05 11:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 10:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 09:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
