Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Ava-Real 1-MT5 0.00 × 1 FXPIG-Server 0.00 × 1 FBSTradestone-Real 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 6 InstaForex-Server 0.00 × 4 OxSecurities-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 15 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 itexsys-Platform 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 0.05 × 59 ICMarketsEU-MT5-4 0.29 × 87 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 TitanFX-MT5-01 0.50 × 4 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 ICMarketsSC-MT5-4 0.74 × 1417 Exness-MT5Real5 0.88 × 33 FusionMarkets-Live 0.89 × 63 Hankotrade-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.30 × 1960 Forex.com-Live 536 1.34 × 153 Exness-MT5Real2 1.43 × 7 RoboForex-ECN 1.46 × 95 noch 22 ...