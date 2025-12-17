- Wachstum
Trades insgesamt:
270
Gewinntrades:
177 (65.55%)
Verlusttrades:
93 (34.44%)
Bester Trade:
40.98 EUR
Schlechtester Trade:
-30.27 EUR
Bruttoprofit:
2 096.66 EUR (15 845 pips)
Bruttoverlust:
-864.64 EUR (6 149 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (101.12 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
138.50 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.42
Trading-Aktivität:
4.82%
Max deposit load:
10.10%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
7.53
Long-Positionen:
96 (35.56%)
Short-Positionen:
174 (64.44%)
Profit-Faktor:
2.42
Mathematische Gewinnerwartung:
4.56 EUR
Durchschnittlicher Profit:
11.85 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-9.30 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-109.10 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-109.10 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
3.35%
Jahresprognose:
40.65%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.36 EUR
Maximaler:
163.66 EUR (6.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.70% (166.47 EUR)
Kapital:
6.71% (215.53 EUR)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +40.98 EUR
Schlechtester Trade: -30 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +101.12 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -109.10 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Ava-Real 1-MT5
|0.00 × 1
|
FXPIG-Server
|0.00 × 1
|
FBSTradestone-Real
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 6
|
InstaForex-Server
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.05 × 59
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.29 × 87
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
TitanFX-MT5-01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.74 × 1417
|
Exness-MT5Real5
|0.88 × 33
|
FusionMarkets-Live
|0.89 × 63
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.30 × 1960
|
Forex.com-Live 536
|1.34 × 153
|
Exness-MT5Real2
|1.43 × 7
|
RoboForex-ECN
|1.46 × 95
30 Jahre Trading Erfahrung fließen in diese Trading Strategie. Vollautomatisiertes Bot Trading ohne manuelles eingreifen.
Jeder Trade mit SL und TP abgesichert.
Niedriges Risiko, Keine besonderen Ansprüche an Broker.
🎄 Holiday Pause The signal will be paused on December 23 and will be active again on January 2. No new trades will be opened during this period.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
62%
2
4.4K
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
35
100%
270
65%
5%
2.42
4.56
EUR
EUR
7%
1:500
Such a system will sooner or later lead to a blown account. The stop-loss is set so far away that if the grid of orders is closed by the stop, the loss will be around 50% of the deposit.