Sachin Gautam

Golduxe EA MT5 Signal

Sachin Gautam
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
26 (83.87%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (16.13%)
En iyi işlem:
14.79 USD
En kötü işlem:
-22.65 USD
Brüt kâr:
116.25 USD (3 423 pips)
Brüt zarar:
-88.30 USD (2 661 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (28.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.67 USD (5)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
0.87%
Maks. mevduat yükü:
37.05%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
24 (77.42%)
Satış işlemleri:
7 (22.58%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.90 USD
Ortalama kâr:
4.47 USD
Ortalama zarar:
-17.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-22.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22.65 USD (1)
Aylık büyüme:
9.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
23.21 USD (26.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.27% (23.16 USD)
Varlığa göre:
16.33% (13.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 762
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.79 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +28.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.34 × 4483
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsAU-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real12
3.36 × 44
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
5.08 × 163
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
5.45 × 302
ICMarketsSC-MT5-4
5.92 × 1029
Exness-MT5Real6
6.07 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
6.23 × 47
Exness-MT5Real31
6.66 × 172
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
Exness-MT5Real39
7.00 × 1
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
Exness-MT5Real5
7.40 × 331
JunoMarkets-Server
7.50 × 16
EightcapGlobal-Live
7.58 × 74
40 daha fazla...
Gold Breakout Trading with SachinFX Golduxe EA
İnceleme yok
2025.10.07 15:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 23:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 15:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 14:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 16:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 15:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Golduxe EA MT5 Signal
Ayda 30 USD
57%
0
0
USD
75
USD
7
100%
31
83%
1%
1.31
0.90
USD
27%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.