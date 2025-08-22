SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Golduxe EA MT5 Signal
Sachin Gautam

Golduxe EA MT5 Signal

Sachin Gautam
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 57%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
26 (83.87%)
Loss Trade:
5 (16.13%)
Best Trade:
14.79 USD
Worst Trade:
-22.65 USD
Profitto lordo:
116.25 USD (3 423 pips)
Perdita lorda:
-88.30 USD (2 661 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (28.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.67 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.87%
Massimo carico di deposito:
37.05%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
24 (77.42%)
Short Trade:
7 (22.58%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
4.47 USD
Perdita media:
-17.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-22.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.65 USD (1)
Crescita mensile:
9.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
23.21 USD (26.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.27% (23.16 USD)
Per equità:
16.33% (13.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 762
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.79 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.20 USD
Massima perdita consecutiva: -22.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.34 × 4483
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsAU-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real12
3.36 × 44
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
5.08 × 163
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
5.45 × 302
ICMarketsSC-MT5-4
5.92 × 1029
Exness-MT5Real6
6.07 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
6.23 × 47
Exness-MT5Real31
6.66 × 172
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
Exness-MT5Real39
7.00 × 1
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
Exness-MT5Real5
7.40 × 331
JunoMarkets-Server
7.50 × 16
EightcapGlobal-Live
7.58 × 74
40 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Gold Breakout Trading with SachinFX Golduxe EA
Non ci sono recensioni
2025.10.07 15:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 23:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 15:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 14:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 16:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 15:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Golduxe EA MT5 Signal
30USD al mese
57%
0
0
USD
75
USD
7
100%
31
83%
1%
1.31
0.90
USD
27%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.