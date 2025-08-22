- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
26 (83.87%)
Loss Trade:
5 (16.13%)
Best Trade:
14.79 USD
Worst Trade:
-22.65 USD
Profitto lordo:
116.25 USD (3 423 pips)
Perdita lorda:
-88.30 USD (2 661 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (28.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
38.67 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
0.87%
Massimo carico di deposito:
37.05%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
24 (77.42%)
Short Trade:
7 (22.58%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
0.90 USD
Profitto medio:
4.47 USD
Perdita media:
-17.66 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-22.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22.65 USD (1)
Crescita mensile:
9.06%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.09 USD
Massimale:
23.21 USD (26.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.27% (23.16 USD)
Per equità:
16.33% (13.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|762
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +14.79 USD
Worst Trade: -23 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +28.20 USD
Massima perdita consecutiva: -22.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
FusionMarkets-Live
|2.34 × 4483
|
GOMarketsMU-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|3.36 × 44
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Live01
|5.08 × 163
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.45 × 302
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.92 × 1029
|
Exness-MT5Real6
|6.07 × 29
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.23 × 47
|
Exness-MT5Real31
|6.66 × 172
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
Exness-MT5Real39
|7.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|7.17 × 6
|
Exness-MT5Real5
|7.40 × 331
|
JunoMarkets-Server
|7.50 × 16
|
EightcapGlobal-Live
|7.58 × 74
