Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 TDMarkets-Primary 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.38 × 8 FusionMarkets-Live 2.34 × 4483 GOMarketsMU-Live 3.00 × 1 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 ICMarketsAU-Live 3.00 × 1 Exness-MT5Real12 3.36 × 44 FPMarketsLLC-Live 3.83 × 12 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 ForexTimeFXTM-Live01 5.08 × 163 RoboForex-ECN 5.24 × 46 GOMarketsIntl-Live 5.25 × 64 ICMarketsSC-MT5-2 5.45 × 302 ICMarketsSC-MT5-4 5.92 × 1029 Exness-MT5Real6 6.07 × 29 CapitalPointTrading-MT5-4 6.23 × 47 Exness-MT5Real31 6.66 × 172 Exness-MT5Real26 6.94 × 143 Exness-MT5Real39 7.00 × 1 Exness-MT5Real3 7.17 × 6 Exness-MT5Real5 7.40 × 331 JunoMarkets-Server 7.50 × 16 EightcapGlobal-Live 7.58 × 74 40 plus...