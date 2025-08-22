SignauxSections
Sachin Gautam

Golduxe EA MT5 Signal

Sachin Gautam
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
26 (83.87%)
Perte trades:
5 (16.13%)
Meilleure transaction:
14.79 USD
Pire transaction:
-22.65 USD
Bénéfice brut:
116.25 USD (3 423 pips)
Perte brute:
-88.30 USD (2 661 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (28.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38.67 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
0.87%
Charge de dépôt maximale:
37.05%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
24 (77.42%)
Courts trades:
7 (22.58%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
4.47 USD
Perte moyenne:
-17.66 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-22.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-22.65 USD (1)
Croissance mensuelle:
9.06%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.09 USD
Maximal:
23.21 USD (26.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.27% (23.16 USD)
Par fonds propres:
16.33% (13.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 762
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.79 USD
Pire transaction: -23 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +28.20 USD
Perte consécutive maximale: -22.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
FusionMarkets-Live
2.34 × 4483
GOMarketsMU-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsAU-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real12
3.36 × 44
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
5.08 × 163
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5-2
5.45 × 302
ICMarketsSC-MT5-4
5.92 × 1029
Exness-MT5Real6
6.07 × 29
CapitalPointTrading-MT5-4
6.23 × 47
Exness-MT5Real31
6.66 × 172
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
Exness-MT5Real39
7.00 × 1
Exness-MT5Real3
7.17 × 6
Exness-MT5Real5
7.40 × 331
JunoMarkets-Server
7.50 × 16
EightcapGlobal-Live
7.58 × 74
40 plus...
Gold Breakout Trading with SachinFX Golduxe EA
2025.10.07 15:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.07 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 23:44
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 15:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.16 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 15:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.12 15:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 15:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 14:22
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.08 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 14:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.09.03 14:40
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 14:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.28 14:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 16:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 15:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.26 15:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Golduxe EA MT5 Signal
30 USD par mois
57%
0
0
USD
75
USD
7
100%
31
83%
1%
1.31
0.90
USD
27%
1:500
