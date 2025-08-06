SinyallerBölümler
Sameer Arora

RSi FRz FLo Vs PRiCe FLo for Gold on 992

Sameer Arora
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 79%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
52 (62.65%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (37.35%)
En iyi işlem:
86.68 USD
En kötü işlem:
-79.58 USD
Brüt kâr:
450.63 USD (393 408 pips)
Brüt zarar:
-187.35 USD (150 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (62.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
59.50%
Maks. mevduat yükü:
10.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
52 (62.65%)
Satış işlemleri:
31 (37.35%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
3.17 USD
Ortalama kâr:
8.67 USD
Ortalama zarar:
-6.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-19.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.32 USD (2)
Aylık büyüme:
20.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
104.32 USD (41.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.24% (104.32 USD)
Varlığa göre:
5.16% (39.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 21
USDCADm 16
AUDUSDm 13
USDCHFm 12
USDJPYm 7
NZDUSDm 6
USDMXNm 5
EURUSDm 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 250
USDCADm 10
AUDUSDm 3
USDCHFm -3
USDJPYm 7
NZDUSDm 1
USDMXNm -6
EURUSDm 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 251K
USDCADm 1.4K
AUDUSDm 281
USDCHFm -229
USDJPYm 1K
NZDUSDm 127
USDMXNm -11K
EURUSDm 83
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +86.68 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +62.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

A disciplined RSI-based strategy blending freeze zones with price flow logic. Built for low drawdown, high clarity, and reproducible results. 47% growth in 7 weeks with 66% win rate and minimal deposit load. Ideal for traders who value precision, patience, and clean execution.


İnceleme yok
2025.09.16 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 14:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.06 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
