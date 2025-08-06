- Büyüme
İşlemler:
83
Kârla kapanan işlemler:
52 (62.65%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (37.35%)
En iyi işlem:
86.68 USD
En kötü işlem:
-79.58 USD
Brüt kâr:
450.63 USD (393 408 pips)
Brüt zarar:
-187.35 USD (150 985 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (62.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.54 USD (3)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
59.50%
Maks. mevduat yükü:
10.55%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
52 (62.65%)
Satış işlemleri:
31 (37.35%)
Kâr faktörü:
2.41
Beklenen getiri:
3.17 USD
Ortalama kâr:
8.67 USD
Ortalama zarar:
-6.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-19.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-104.32 USD (2)
Aylık büyüme:
20.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
104.32 USD (41.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.24% (104.32 USD)
Varlığa göre:
5.16% (39.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|21
|USDCADm
|16
|AUDUSDm
|13
|USDCHFm
|12
|USDJPYm
|7
|NZDUSDm
|6
|USDMXNm
|5
|EURUSDm
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|250
|USDCADm
|10
|AUDUSDm
|3
|USDCHFm
|-3
|USDJPYm
|7
|NZDUSDm
|1
|USDMXNm
|-6
|EURUSDm
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|251K
|USDCADm
|1.4K
|AUDUSDm
|281
|USDCHFm
|-229
|USDJPYm
|1K
|NZDUSDm
|127
|USDMXNm
|-11K
|EURUSDm
|83
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +86.68 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +62.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
A disciplined RSI-based strategy blending freeze zones with price flow logic. Built for low drawdown, high clarity, and reproducible results. 47% growth in 7 weeks with 66% win rate and minimal deposit load. Ideal for traders who value precision, patience, and clean execution.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
79%
0
0
USD
USD
765
USD
USD
12
0%
83
62%
60%
2.40
3.17
USD
USD
16%
1:100