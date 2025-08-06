SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RSi FRz FLo Vs PRiCe FLo for Gold on 992
Sameer Arora

RSi FRz FLo Vs PRiCe FLo for Gold on 992

Sameer Arora
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 79%
Exness-MT5Real26
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
52 (62.65%)
Loss Trade:
31 (37.35%)
Best Trade:
86.68 USD
Worst Trade:
-79.58 USD
Profitto lordo:
450.63 USD (393 408 pips)
Perdita lorda:
-187.35 USD (150 985 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (62.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
100.54 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
59.50%
Massimo carico di deposito:
10.55%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
52 (62.65%)
Short Trade:
31 (37.35%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
3.17 USD
Profitto medio:
8.67 USD
Perdita media:
-6.04 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-19.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-104.32 USD (2)
Crescita mensile:
20.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
104.32 USD (41.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.24% (104.32 USD)
Per equità:
5.16% (39.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 21
USDCADm 16
AUDUSDm 13
USDCHFm 12
USDJPYm 7
NZDUSDm 6
USDMXNm 5
EURUSDm 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 250
USDCADm 10
AUDUSDm 3
USDCHFm -3
USDJPYm 7
NZDUSDm 1
USDMXNm -6
EURUSDm 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 251K
USDCADm 1.4K
AUDUSDm 281
USDCHFm -229
USDJPYm 1K
NZDUSDm 127
USDMXNm -11K
EURUSDm 83
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.68 USD
Worst Trade: -80 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +62.37 USD
Massima perdita consecutiva: -19.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

A disciplined RSI-based strategy blending freeze zones with price flow logic. Built for low drawdown, high clarity, and reproducible results. 47% growth in 7 weeks with 66% win rate and minimal deposit load. Ideal for traders who value precision, patience, and clean execution.


Non ci sono recensioni
2025.09.16 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 14:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.06 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RSi FRz FLo Vs PRiCe FLo for Gold on 992
30USD al mese
79%
0
0
USD
765
USD
12
0%
83
62%
60%
2.40
3.17
USD
16%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.