Signaux / MetaTrader 5 / RSi FRz FLo Vs PRiCe FLo for Gold on 992
Sameer Arora

RSi FRz FLo Vs PRiCe FLo for Gold on 992

Sameer Arora
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 79%
Exness-MT5Real26
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
52 (62.65%)
Perte trades:
31 (37.35%)
Meilleure transaction:
86.68 USD
Pire transaction:
-79.58 USD
Bénéfice brut:
450.63 USD (393 408 pips)
Perte brute:
-187.35 USD (150 985 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (62.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
100.54 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
59.50%
Charge de dépôt maximale:
10.55%
Dernier trade:
29 il y a des minutes
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.52
Longs trades:
52 (62.65%)
Courts trades:
31 (37.35%)
Facteur de profit:
2.41
Rendement attendu:
3.17 USD
Bénéfice moyen:
8.67 USD
Perte moyenne:
-6.04 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-19.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-104.32 USD (2)
Croissance mensuelle:
20.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
104.32 USD (41.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.24% (104.32 USD)
Par fonds propres:
1.87% (12.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 21
USDCADm 16
AUDUSDm 13
USDCHFm 12
USDJPYm 7
NZDUSDm 6
USDMXNm 5
EURUSDm 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 250
USDCADm 10
AUDUSDm 3
USDCHFm -3
USDJPYm 7
NZDUSDm 1
USDMXNm -6
EURUSDm 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 251K
USDCADm 1.4K
AUDUSDm 281
USDCHFm -229
USDJPYm 1K
NZDUSDm 127
USDMXNm -11K
EURUSDm 83
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +86.68 USD
Pire transaction: -80 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +62.37 USD
Perte consécutive maximale: -19.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

A disciplined RSI-based strategy blending freeze zones with price flow logic. Built for low drawdown, high clarity, and reproducible results. 47% growth in 7 weeks with 66% win rate and minimal deposit load. Ideal for traders who value precision, patience, and clean execution.


Aucun avis
2025.09.16 14:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.19 14:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.06 06:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.06 06:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
