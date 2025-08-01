SinyallerBölümler
Maria Margaretha Dewi Sulistyowati

Divine mercy mix

Maria Margaretha Dewi Sulistyowati
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -32%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 385
Kârla kapanan işlemler:
950 (68.59%)
Zararla kapanan işlemler:
435 (31.41%)
En iyi işlem:
25.16 USD
En kötü işlem:
-48.51 USD
Brüt kâr:
3 435.78 USD (3 547 205 pips)
Brüt zarar:
-3 732.13 USD (3 748 697 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (48.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.37 USD (21)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
64.15%
Maks. mevduat yükü:
17.09%
En son işlem:
33 dakika önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.46
Alış işlemleri:
773 (55.81%)
Satış işlemleri:
612 (44.19%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-0.21 USD
Ortalama kâr:
3.62 USD
Ortalama zarar:
-8.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-47.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.49 USD (6)
Aylık büyüme:
-49.75%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
322.27 USD
Maksimum:
645.49 USD (78.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.59% (645.49 USD)
Varlığa göre:
17.51% (93.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 1376
BTCUSDm 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm -310
BTCUSDm 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm -338K
BTCUSDm 137K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +25.16 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +48.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.99 USD

2025.10.05 04:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 03:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 23:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 19:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 12:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 12:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 09:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 09:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 00:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 19:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
