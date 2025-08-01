- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 528
Прибыльных трейдов:
1 795 (71.00%)
Убыточных трейдов:
733 (29.00%)
Лучший трейд:
61.61 USD
Худший трейд:
-105.83 USD
Общая прибыль:
5 211.43 USD (7 196 833 pips)
Общий убыток:
-5 784.91 USD (7 848 679 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (108.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.72 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
38.41%
Макс. загрузка депозита:
26.54%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
133
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
1 304 (51.58%)
Коротких трейдов:
1 224 (48.42%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-7.89 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-47.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.82 USD (2)
Прирост в месяц:
-53.53%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
573.77 USD
Максимальная:
896.99 USD (108.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.80% (896.99 USD)
По эквити:
40.26% (230.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2292
|BTCUSDm
|236
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|-572
|BTCUSDm
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|-631K
|BTCUSDm
|-21K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +61.61 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +108.72 USD
Макс. убыток в серии: -47.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-80%
0
0
USD
USD
109
USD
USD
22
95%
2 528
71%
38%
0.90
-0.23
USD
USD
88%
1:200