Maria Margaretha Dewi Sulistyowati

DM Gold Fast

Maria Margaretha Dewi Sulistyowati
0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -80%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 528
Прибыльных трейдов:
1 795 (71.00%)
Убыточных трейдов:
733 (29.00%)
Лучший трейд:
61.61 USD
Худший трейд:
-105.83 USD
Общая прибыль:
5 211.43 USD (7 196 833 pips)
Общий убыток:
-5 784.91 USD (7 848 679 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (108.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
108.72 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
38.41%
Макс. загрузка депозита:
26.54%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
133
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
1 304 (51.58%)
Коротких трейдов:
1 224 (48.42%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.23 USD
Средняя прибыль:
2.90 USD
Средний убыток:
-7.89 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-47.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.82 USD (2)
Прирост в месяц:
-53.53%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
573.77 USD
Максимальная:
896.99 USD (108.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
87.80% (896.99 USD)
По эквити:
40.26% (230.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 2292
BTCUSDm 236
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm -572
BTCUSDm -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm -631K
BTCUSDm -21K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +61.61 USD
Худший трейд: -106 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +108.72 USD
Макс. убыток в серии: -47.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 21:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 22:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 23:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 03:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 19:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 14:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
