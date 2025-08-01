- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 468
利益トレード:
1 755 (71.11%)
損失トレード:
713 (28.89%)
ベストトレード:
61.61 USD
最悪のトレード:
-105.83 USD
総利益:
5 131.43 USD (7 116 833 pips)
総損失:
-5 640.71 USD (7 704 500 pips)
最大連続の勝ち:
33 (108.72 USD)
最大連続利益:
108.72 USD (33)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
38.41%
最大入金額:
26.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
130
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.61
長いトレード:
1 273 (51.58%)
短いトレード:
1 195 (48.42%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.21 USD
平均利益:
2.92 USD
平均損失:
-7.91 USD
最大連続の負け:
8 (-47.99 USD)
最大連続損失:
-210.82 USD (2)
月間成長:
-24.73%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
513.58 USD
最大の:
836.80 USD (101.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.02% (836.80 USD)
エクイティによる:
40.26% (230.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2232
|BTCUSDm
|236
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|-508
|BTCUSDm
|-2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|-566K
|BTCUSDm
|-21K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.61 USD
最悪のトレード: -106 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +108.72 USD
最大連続損失: -47.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-69%
0
0
USD
USD
173
USD
USD
22
95%
2 468
71%
38%
0.90
-0.21
USD
USD
81%
1:200