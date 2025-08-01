SegnaliSezioni
Maria Margaretha Dewi Sulistyowati

Divine mercy mix

Maria Margaretha Dewi Sulistyowati
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -32%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 385
Profit Trade:
950 (68.59%)
Loss Trade:
435 (31.41%)
Best Trade:
25.16 USD
Worst Trade:
-48.51 USD
Profitto lordo:
3 435.78 USD (3 547 205 pips)
Perdita lorda:
-3 732.13 USD (3 748 697 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (48.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.37 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
64.15%
Massimo carico di deposito:
17.09%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
96
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.46
Long Trade:
773 (55.81%)
Short Trade:
612 (44.19%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.21 USD
Profitto medio:
3.62 USD
Perdita media:
-8.58 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-47.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.49 USD (6)
Crescita mensile:
-49.75%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
322.27 USD
Massimale:
645.49 USD (78.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
60.59% (645.49 USD)
Per equità:
17.51% (93.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 1376
BTCUSDm 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm -310
BTCUSDm 14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm -338K
BTCUSDm 137K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.16 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +48.37 USD
Massima perdita consecutiva: -47.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.05 04:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.05 03:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 14:05
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.17 20:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 13:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 23:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.30 19:16
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 12:16
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 12:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 09:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 09:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 00:43
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.26 00:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 19:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.09 01:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
