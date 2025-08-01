- 자본
- 축소
트레이드:
2 587
이익 거래:
1 842 (71.20%)
손실 거래:
745 (28.80%)
최고의 거래:
61.61 USD
최악의 거래:
-105.83 USD
총 수익:
5 481.71 USD (7 737 117 pips)
총 손실:
-5 983.98 USD (8 215 861 pips)
연속 최대 이익:
33 (108.72 USD)
연속 최대 이익:
108.72 USD (33)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
38.41%
최대 입금량:
26.54%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
1 333 (51.53%)
숏(주식차입매도):
1 254 (48.47%)
수익 요인:
0.92
기대수익:
-0.19 USD
평균 이익:
2.98 USD
평균 손실:
-8.03 USD
연속 최대 손실:
8 (-47.99 USD)
연속 최대 손실:
-210.82 USD (2)
월별 성장률:
-16.85%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
577.54 USD
최대한의:
900.76 USD (109.42%)
상대적 삭감:
잔고별:
88.23% (900.76 USD)
자본금별:
40.26% (230.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2343
|BTCUSDm
|244
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|-512
|BTCUSDm
|10
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|-571K
|BTCUSDm
|92K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.61 USD
최악의 거래: -106 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +108.72 USD
연속 최대 손실: -47.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
