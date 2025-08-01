- Crescimento
Negociações:
2 468
Negociações com lucro:
1 755 (71.11%)
Negociações com perda:
713 (28.89%)
Melhor negociação:
61.61 USD
Pior negociação:
-105.83 USD
Lucro bruto:
5 131.43 USD (7 116 833 pips)
Perda bruta:
-5 640.71 USD (7 704 500 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (108.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
108.72 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
38.41%
Depósito máximo carregado:
26.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
130
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.61
Negociações longas:
1 273 (51.58%)
Negociações curtas:
1 195 (48.42%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.21 USD
Lucro médio:
2.92 USD
Perda média:
-7.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-47.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-210.82 USD (2)
Crescimento mensal:
-24.73%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
513.58 USD
Máximo:
836.80 USD (101.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.02% (836.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
40.26% (230.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2232
|BTCUSDm
|236
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|-508
|BTCUSDm
|-2
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|-566K
|BTCUSDm
|-21K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +61.61 USD
Pior negociação: -106 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +108.72 USD
Máxima perda consecutiva: -47.99 USD
