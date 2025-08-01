- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 442
盈利交易:
1 741 (71.29%)
亏损交易:
701 (28.71%)
最好交易:
61.61 USD
最差交易:
-105.83 USD
毛利:
5 068.60 USD (7 054 009 pips)
毛利亏损:
-5 544.71 USD (7 608 501 pips)
最大连续赢利:
33 (108.72 USD)
最大连续盈利:
108.72 USD (33)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
38.41%
最大入金加载:
26.54%
最近交易:
7 几分钟前
每周交易:
112
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.57
长期交易:
1 259 (51.56%)
短期交易:
1 183 (48.44%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
2.91 USD
平均损失:
-7.91 USD
最大连续失误:
8 (-47.99 USD)
最大连续亏损:
-210.82 USD (2)
每月增长:
-1.68%
年度预测:
-20.44%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
513.58 USD
最大值:
836.80 USD (101.65%)
相对跌幅:
结余:
81.02% (836.80 USD)
净值:
40.26% (230.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2206
|BTCUSDm
|236
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|-475
|BTCUSDm
|-2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|-533K
|BTCUSDm
|-21K
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +61.61 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +108.72 USD
最大连续亏损: -47.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
