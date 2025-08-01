SignaleKategorien
Maria Margaretha Dewi Sulistyowati

DM Gold Fast

Maria Margaretha Dewi Sulistyowati
0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -76%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 512
Gewinntrades:
1 785 (71.05%)
Verlusttrades:
727 (28.94%)
Bester Trade:
61.61 USD
Schlechtester Trade:
-105.83 USD
Bruttoprofit:
5 191.43 USD (7 176 833 pips)
Bruttoverlust:
-5 740.20 USD (7 803 979 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (108.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
108.72 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
38.41%
Max deposit load:
26.54%
Letzter Trade:
15 Minuten
Trades pro Woche:
120
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.61
Long-Positionen:
1 293 (51.47%)
Short-Positionen:
1 219 (48.53%)
Profit-Faktor:
0.90
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-47.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-210.82 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-42.95%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
573.77 USD
Maximaler:
896.99 USD (108.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
87.80% (896.99 USD)
Kapital:
40.26% (230.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 2276
BTCUSDm 236
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm -547
BTCUSDm -2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm -606K
BTCUSDm -21K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +61.61 USD
Schlechtester Trade: -106 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +108.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -47.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 21:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 22:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 16:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 13:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 23:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 03:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 19:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 14:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 15:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
