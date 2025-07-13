SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Colorful Long tailed Tit
Tetsushi O-nishi

Colorful Long tailed Tit

Tetsushi O-nishi
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
18 (35.29%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (64.71%)
En iyi işlem:
19.69 USD
En kötü işlem:
-4.07 USD
Brüt kâr:
91.94 USD (9 133 pips)
Brüt zarar:
-55.22 USD (5 638 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (9.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.69 USD (1)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
27.52%
Maks. mevduat yükü:
2.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
25 (49.02%)
Satış işlemleri:
26 (50.98%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.72 USD
Ortalama kâr:
5.11 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.11 USD (6)
Aylık büyüme:
5.35%
Yıllık tahmin:
64.87%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.37 USD
Maksimum:
17.99 USD (5.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.80% (17.95 USD)
Varlığa göre:
1.05% (3.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 20
GBPUSD 16
USDJPY 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 10
GBPUSD 30
USDJPY -4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.2K
GBPUSD 2.4K
USDJPY -117
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.69 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.63 × 171
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6588
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 4381
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2

Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
İnceleme yok
2025.08.21 08:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 05:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 05:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.13 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.13 05:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Colorful Long tailed Tit
Ayda 30 USD
12%
0
0
USD
337
USD
19
98%
51
35%
28%
1.66
0.72
USD
6%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

