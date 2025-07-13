SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Colorful Long tailed Tit
Tetsushi O-nishi

Colorful Long tailed Tit

Tetsushi O-nishi
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
18 (35.29%)
Loss Trade:
33 (64.71%)
Best Trade:
19.69 USD
Worst Trade:
-4.07 USD
Profitto lordo:
91.94 USD (9 133 pips)
Perdita lorda:
-55.22 USD (5 638 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (9.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.69 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
27.52%
Massimo carico di deposito:
2.68%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
25 (49.02%)
Short Trade:
26 (50.98%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.11 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.11 USD (6)
Crescita mensile:
5.35%
Previsione annuale:
64.87%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.37 USD
Massimale:
17.99 USD (5.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.80% (17.95 USD)
Per equità:
1.05% (3.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 20
GBPUSD 16
USDJPY 15
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 10
GBPUSD 30
USDJPY -4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 1.2K
GBPUSD 2.4K
USDJPY -117
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.69 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.64 USD
Massima perdita consecutiva: -11.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.63 × 171
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6588
ICMarketsSC-MT5-4
0.90 × 4381
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
FPMarkets-Live
1.50 × 2
37 più
Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
Non ci sono recensioni
2025.08.21 08:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 05:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 05:25
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.13 05:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.13 05:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.07.13 05:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Colorful Long tailed Tit
30USD al mese
12%
0
0
USD
337
USD
19
98%
51
35%
28%
1.66
0.72
USD
6%
1:500
Copia

