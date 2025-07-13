- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
18 (35.29%)
Loss Trade:
33 (64.71%)
Best Trade:
19.69 USD
Worst Trade:
-4.07 USD
Profitto lordo:
91.94 USD (9 133 pips)
Perdita lorda:
-55.22 USD (5 638 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (9.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
19.69 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
27.52%
Massimo carico di deposito:
2.68%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
25 (49.02%)
Short Trade:
26 (50.98%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
5.11 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.11 USD (6)
Crescita mensile:
5.35%
Previsione annuale:
64.87%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.37 USD
Massimale:
17.99 USD (5.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.80% (17.95 USD)
Per equità:
1.05% (3.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|20
|GBPUSD
|16
|USDJPY
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|10
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|-4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|2.4K
|USDJPY
|-117
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.69 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +9.64 USD
Massima perdita consecutiva: -11.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.63 × 171
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6588
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.90 × 4381
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
|
FPMarkets-Live
|1.50 × 2
37 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
12%
0
0
USD
USD
337
USD
USD
19
98%
51
35%
28%
1.66
0.72
USD
USD
6%
1:500