Tetsushi O-nishi

Colorful Long tailed Tit

Tetsushi O-nishi
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
30 USD в месяц
прирост с 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
23 (27.05%)
Убыточных трейдов:
62 (72.94%)
Лучший трейд:
23.36 USD
Худший трейд:
-6.59 USD
Общая прибыль:
122.22 USD (12 472 pips)
Общий убыток:
-105.57 USD (10 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (9.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.36 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
29.39%
Макс. загрузка депозита:
2.68%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
39 (45.88%)
Коротких трейдов:
46 (54.12%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
5.31 USD
Средний убыток:
-1.70 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-21.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.06 USD (17)
Прирост в месяц:
3.58%
Годовой прогноз:
43.42%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.37 USD
Максимальная:
48.70 USD (14.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.23% (48.66 USD)
По эквити:
1.94% (6.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 36
GBPUSD 25
USDJPY 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -14
GBPUSD 43
USDJPY -13
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -532
GBPUSD 3.8K
USDJPY -1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +23.36 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +9.64 USD
Макс. убыток в серии: -21.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
Exness-MT5Real7
0.69 × 13
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4481
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
еще 42...
Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
Нет отзывов
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 00:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 05:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Colorful Long tailed Tit
30 USD в месяц
6%
0
0
USD
317
USD
31
98%
85
27%
29%
1.15
0.20
USD
14%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.