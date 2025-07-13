- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
23 (27.05%)
Убыточных трейдов:
62 (72.94%)
Лучший трейд:
23.36 USD
Худший трейд:
-6.59 USD
Общая прибыль:
122.22 USD (12 472 pips)
Общий убыток:
-105.57 USD (10 625 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (9.64 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.36 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
29.39%
Макс. загрузка депозита:
2.68%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.34
Длинных трейдов:
39 (45.88%)
Коротких трейдов:
46 (54.12%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.20 USD
Средняя прибыль:
5.31 USD
Средний убыток:
-1.70 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-21.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.06 USD (17)
Прирост в месяц:
3.58%
Годовой прогноз:
43.42%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.37 USD
Максимальная:
48.70 USD (14.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.23% (48.66 USD)
По эквити:
1.94% (6.32 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-14
|GBPUSD
|43
|USDJPY
|-13
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-532
|GBPUSD
|3.8K
|USDJPY
|-1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +23.36 USD
Худший трейд: -7 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +9.64 USD
Макс. убыток в серии: -21.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
Exness-MT5Real7
|0.69 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4481
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
