Tetsushi O-nishi

Colorful Long tailed Tit

Tetsushi O-nishi
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
85
Negociações com lucro:
23 (27.05%)
Negociações com perda:
62 (72.94%)
Melhor negociação:
23.36 USD
Pior negociação:
-6.59 USD
Lucro bruto:
122.22 USD (12 472 pips)
Perda bruta:
-105.57 USD (10 625 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (9.64 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.36 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
29.39%
Depósito máximo carregado:
2.68%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.34
Negociações longas:
39 (45.88%)
Negociações curtas:
46 (54.12%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.20 USD
Lucro médio:
5.31 USD
Perda média:
-1.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-21.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.06 USD (17)
Crescimento mensal:
3.58%
Previsão anual:
43.42%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.37 USD
Máximo:
48.70 USD (14.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.23% (48.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.94% (6.32 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 36
GBPUSD 25
USDJPY 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -14
GBPUSD 43
USDJPY -13
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -532
GBPUSD 3.8K
USDJPY -1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.36 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +9.64 USD
Máxima perda consecutiva: -21.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.31 × 13
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4481
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
42 mais ...
Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
Sem comentários
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 00:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 05:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
