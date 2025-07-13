- 成长
交易:
85
盈利交易:
23 (27.05%)
亏损交易:
62 (72.94%)
最好交易:
23.36 USD
最差交易:
-6.59 USD
毛利:
122.22 USD (12 472 pips)
毛利亏损:
-105.57 USD (10 625 pips)
最大连续赢利:
4 (9.64 USD)
最大连续盈利:
23.36 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
29.39%
最大入金加载:
2.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.34
长期交易:
39 (45.88%)
短期交易:
46 (54.12%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
5.31 USD
平均损失:
-1.70 USD
最大连续失误:
17 (-21.06 USD)
最大连续亏损:
-21.06 USD (17)
每月增长:
3.58%
年度预测:
43.42%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
8.37 USD
最大值:
48.70 USD (14.24%)
相对跌幅:
结余:
14.23% (48.66 USD)
净值:
1.94% (6.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-14
|GBPUSD
|43
|USDJPY
|-13
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-532
|GBPUSD
|3.8K
|USDJPY
|-1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.31 × 13
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4481
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
