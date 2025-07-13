信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Colorful Long tailed Tit
Tetsushi O-nishi

Colorful Long tailed Tit

Tetsushi O-nishi
0条评论
可靠性
31
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
85
盈利交易:
23 (27.05%)
亏损交易:
62 (72.94%)
最好交易:
23.36 USD
最差交易:
-6.59 USD
毛利:
122.22 USD (12 472 pips)
毛利亏损:
-105.57 USD (10 625 pips)
最大连续赢利:
4 (9.64 USD)
最大连续盈利:
23.36 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
29.39%
最大入金加载:
2.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.34
长期交易:
39 (45.88%)
短期交易:
46 (54.12%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.20 USD
平均利润:
5.31 USD
平均损失:
-1.70 USD
最大连续失误:
17 (-21.06 USD)
最大连续亏损:
-21.06 USD (17)
每月增长:
3.58%
年度预测:
43.42%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
8.37 USD
最大值:
48.70 USD (14.24%)
相对跌幅:
结余:
14.23% (48.66 USD)
净值:
1.94% (6.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 36
GBPUSD 25
USDJPY 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -14
GBPUSD 43
USDJPY -13
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -532
GBPUSD 3.8K
USDJPY -1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +23.36 USD
最差交易: -7 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +9.64 USD
最大连续亏损: -21.06 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.31 × 13
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4481
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
42 更多...
Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
没有评论
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 00:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 05:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Colorful Long tailed Tit
每月30 USD
6%
0
0
USD
317
USD
31
98%
85
27%
29%
1.15
0.20
USD
14%
1:500
