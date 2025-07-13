SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Colorful Long tailed Tit
Tetsushi O-nishi

Colorful Long tailed Tit

Tetsushi O-nishi
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
85
Transacciones Rentables:
23 (27.05%)
Transacciones Irrentables:
62 (72.94%)
Mejor transacción:
23.36 USD
Peor transacción:
-6.59 USD
Beneficio Bruto:
122.22 USD (12 472 pips)
Pérdidas Brutas:
-105.57 USD (10 625 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (9.64 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23.36 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
29.39%
Carga máxima del depósito:
2.68%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.34
Transacciones Largas:
39 (45.88%)
Transacciones Cortas:
46 (54.12%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.20 USD
Beneficio medio:
5.31 USD
Pérdidas medias:
-1.70 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-21.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.06 USD (17)
Crecimiento al mes:
3.58%
Pronóstico anual:
43.42%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.37 USD
Máxima:
48.70 USD (14.24%)
Reducción relativa:
De balance:
14.23% (48.66 USD)
De fondos:
1.94% (6.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 36
GBPUSD 25
USDJPY 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -14
GBPUSD 43
USDJPY -13
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -532
GBPUSD 3.8K
USDJPY -1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +23.36 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +9.64 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.31 × 13
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4481
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
otros 42...
Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
No hay comentarios
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 00:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 05:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
