Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live 0.00 × 32 itexsys-Platform 0.00 × 2 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 12 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 VantageInternational-Live 4 0.29 × 73 ICTrading-MT5-4 0.30 × 10 Exness-MT5Real7 0.33 × 12 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 Exness-MT5Real10 0.38 × 8 ICMarketsEU-MT5-4 0.42 × 148 ForexTimeFXTM-Live01 0.50 × 4 FxPro-MT5 Live02 0.62 × 84 FusionMarkets-Live 0.63 × 171 ICMarketsSC-MT5-2 0.84 × 6588 ICMarketsSC-MT5-4 0.89 × 4375 TitanFX-MT5-01 1.00 × 10 OxSecurities-Live 1.00 × 3 Alpari-MT5 1.04 × 54 Exness-MT5Real5 1.09 × 34 BlackBullMarkets-Live 1.10 × 31 ICMarketsSC-MT5 1.17 × 157 TradeMaxGlobal-Live 1.28 × 36 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 FPMarkets-Live 1.50 × 2 37 plus...