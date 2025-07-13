- 成長
トレード:
85
利益トレード:
23 (27.05%)
損失トレード:
62 (72.94%)
ベストトレード:
23.36 USD
最悪のトレード:
-6.59 USD
総利益:
122.22 USD (12 472 pips)
総損失:
-105.57 USD (10 625 pips)
最大連続の勝ち:
4 (9.64 USD)
最大連続利益:
23.36 USD (1)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
29.39%
最大入金額:
2.68%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.34
長いトレード:
39 (45.88%)
短いトレード:
46 (54.12%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.20 USD
平均利益:
5.31 USD
平均損失:
-1.70 USD
最大連続の負け:
17 (-21.06 USD)
最大連続損失:
-21.06 USD (17)
月間成長:
3.58%
年間予想:
43.42%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.37 USD
最大の:
48.70 USD (14.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.23% (48.66 USD)
エクイティによる:
1.94% (6.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|36
|GBPUSD
|25
|USDJPY
|24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-14
|GBPUSD
|43
|USDJPY
|-13
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-532
|GBPUSD
|3.8K
|USDJPY
|-1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.36 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +9.64 USD
最大連続損失: -21.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 15
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 12
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
VantageInternational-Live 4
|0.29 × 73
|
ICTrading-MT5-4
|0.30 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.31 × 13
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.38 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.62 × 172
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.84 × 6598
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.92 × 4481
|
Exness-MT5Real17
|1.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|1.00 × 10
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
Exness-MT5Real5
|1.09 × 34
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
ICMarketsSC-MT5
|1.17 × 157
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
317
USD
USD
31
98%
85
27%
29%
1.15
0.20
USD
USD
14%
1:500