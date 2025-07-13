シグナルセクション
Tetsushi O-nishi

Colorful Long tailed Tit

Tetsushi O-nishi
レビュー0件
信頼性
31週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
85
利益トレード:
23 (27.05%)
損失トレード:
62 (72.94%)
ベストトレード:
23.36 USD
最悪のトレード:
-6.59 USD
総利益:
122.22 USD (12 472 pips)
総損失:
-105.57 USD (10 625 pips)
最大連続の勝ち:
4 (9.64 USD)
最大連続利益:
23.36 USD (1)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
29.39%
最大入金額:
2.68%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.34
長いトレード:
39 (45.88%)
短いトレード:
46 (54.12%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.20 USD
平均利益:
5.31 USD
平均損失:
-1.70 USD
最大連続の負け:
17 (-21.06 USD)
最大連続損失:
-21.06 USD (17)
月間成長:
3.58%
年間予想:
43.42%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
8.37 USD
最大の:
48.70 USD (14.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.23% (48.66 USD)
エクイティによる:
1.94% (6.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 36
GBPUSD 25
USDJPY 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -14
GBPUSD 43
USDJPY -13
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -532
GBPUSD 3.8K
USDJPY -1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +23.36 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +9.64 USD
最大連続損失: -21.06 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 15
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 12
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
itexsys-Platform
0.00 × 2
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
VantageInternational-Live 4
0.29 × 73
ICTrading-MT5-4
0.30 × 10
Exness-MT5Real7
0.31 × 13
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.38 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.62 × 172
ICMarketsSC-MT5-2
0.84 × 6598
ICMarketsSC-MT5-4
0.92 × 4481
Exness-MT5Real17
1.00 × 1
OxSecurities-Live
1.00 × 3
TitanFX-MT5-01
1.00 × 10
Alpari-MT5
1.04 × 54
Exness-MT5Real5
1.09 × 34
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
ICMarketsSC-MT5
1.17 × 157
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
42 より多く...
Performance of Colorful Long-tailed Tit EA.
Trade on EURUSD, GBPUSD, USDJPY pairs.
レビューなし
2025.12.24 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 21:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 14:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 13:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 10:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 02:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 00:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 08:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.21 07:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 05:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 10:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.45% of days out of 69 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 16:48
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
