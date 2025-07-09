SinyallerBölümler
Otavio Henrique Batista Souto

Portfolio Stocks

Otavio Henrique Batista Souto
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -62%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
7 (29.16%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (70.83%)
En iyi işlem:
127.28 USD
En kötü işlem:
-272.03 USD
Brüt kâr:
171.15 USD (72 903 pips)
Brüt zarar:
-541.76 USD (337 983 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (128.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.30 USD (2)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.25%
Maks. mevduat yükü:
199.46%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
15 (62.50%)
Satış işlemleri:
9 (37.50%)
Kâr faktörü:
0.32
Beklenen getiri:
-15.44 USD
Ortalama kâr:
24.45 USD
Ortalama zarar:
-31.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-54.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-337.66 USD (2)
Aylık büyüme:
-6.60%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
454.25 USD
Maksimum:
454.25 USD (91.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
76.19% (454.25 USD)
Varlığa göre:
57.52% (305.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CTAS.US 2
MELI.US 2
SKYW.US 2
PCAR.US 1
CHTR.US 1
ODFL.US 1
AIZ.US 1
GOLD 1
CMG.US 1
RBLX.US 1
PG.US 1
SNPS.US 1
DDOG.US 1
KEY.US 1
DELL.US 1
LULU.US 1
ANF.US 1
JNJ.US 1
MARA.US 1
GOOG.US 1
UBER.US 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CTAS.US 31
MELI.US -15
SKYW.US -1
PCAR.US -66
CHTR.US -272
ODFL.US -117
AIZ.US 127
GOLD -12
CMG.US -2
RBLX.US -9
PG.US -6
SNPS.US -4
DDOG.US -8
KEY.US -1
DELL.US -7
LULU.US 0
ANF.US -5
JNJ.US -7
MARA.US 0
GOOG.US 7
UBER.US -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CTAS.US 15K
MELI.US -139K
SKYW.US 350
PCAR.US -6.3K
CHTR.US -110K
ODFL.US -19K
AIZ.US 25K
GOLD -1.2K
CMG.US -200
RBLX.US -10K
PG.US -3K
SNPS.US -14K
DDOG.US -8K
KEY.US -109
DELL.US -5.8K
LULU.US -599
ANF.US -4.6K
JNJ.US -3.2K
MARA.US 80
GOOG.US 23K
UBER.US -2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +127.28 USD
En kötü işlem: -272 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +128.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -54.12 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.29 22:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 00:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 19:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 19:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.21 21:43
Share of trading days is too low
2025.07.21 21:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 20:37
Share of trading days is too low
2025.07.21 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.20 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
