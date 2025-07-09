SegnaliSezioni
Otavio Henrique Batista Souto

Portfolio Stocks

Otavio Henrique Batista Souto
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -62%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
7 (29.16%)
Loss Trade:
17 (70.83%)
Best Trade:
127.28 USD
Worst Trade:
-272.03 USD
Profitto lordo:
171.15 USD (72 903 pips)
Perdita lorda:
-541.76 USD (337 983 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (128.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
98.25%
Massimo carico di deposito:
199.46%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
-0.82
Long Trade:
15 (62.50%)
Short Trade:
9 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.32
Profitto previsto:
-15.44 USD
Profitto medio:
24.45 USD
Perdita media:
-31.87 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-54.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-337.66 USD (2)
Crescita mensile:
-6.60%
Algo trading:
20%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
454.25 USD
Massimale:
454.25 USD (91.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
76.19% (454.25 USD)
Per equità:
57.52% (305.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CTAS.US 2
MELI.US 2
SKYW.US 2
PCAR.US 1
CHTR.US 1
ODFL.US 1
AIZ.US 1
GOLD 1
CMG.US 1
RBLX.US 1
PG.US 1
SNPS.US 1
DDOG.US 1
KEY.US 1
DELL.US 1
LULU.US 1
ANF.US 1
JNJ.US 1
MARA.US 1
GOOG.US 1
UBER.US 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CTAS.US 31
MELI.US -15
SKYW.US -1
PCAR.US -66
CHTR.US -272
ODFL.US -117
AIZ.US 127
GOLD -12
CMG.US -2
RBLX.US -9
PG.US -6
SNPS.US -4
DDOG.US -8
KEY.US -1
DELL.US -7
LULU.US 0
ANF.US -5
JNJ.US -7
MARA.US 0
GOOG.US 7
UBER.US -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CTAS.US 15K
MELI.US -139K
SKYW.US 350
PCAR.US -6.3K
CHTR.US -110K
ODFL.US -19K
AIZ.US 25K
GOLD -1.2K
CMG.US -200
RBLX.US -10K
PG.US -3K
SNPS.US -14K
DDOG.US -8K
KEY.US -109
DELL.US -5.8K
LULU.US -599
ANF.US -4.6K
JNJ.US -3.2K
MARA.US 80
GOOG.US 23K
UBER.US -2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +127.28 USD
Worst Trade: -272 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +128.30 USD
Massima perdita consecutiva: -54.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.29 22:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 00:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 19:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 19:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.21 21:43
Share of trading days is too low
2025.07.21 21:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 20:37
Share of trading days is too low
2025.07.21 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.20 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
