SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Portfolio Stocks
Otavio Henrique Batista Souto

Portfolio Stocks

Otavio Henrique Batista Souto
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -62%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
7 (29.16%)
Perte trades:
17 (70.83%)
Meilleure transaction:
127.28 USD
Pire transaction:
-272.03 USD
Bénéfice brut:
171.15 USD (72 903 pips)
Perte brute:
-541.76 USD (337 983 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (128.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
128.30 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
98.25%
Charge de dépôt maximale:
199.46%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
-0.82
Longs trades:
15 (62.50%)
Courts trades:
9 (37.50%)
Facteur de profit:
0.32
Rendement attendu:
-15.44 USD
Bénéfice moyen:
24.45 USD
Perte moyenne:
-31.87 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-54.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-337.66 USD (2)
Croissance mensuelle:
-6.60%
Algo trading:
20%
Prélèvement par solde:
Absolu:
454.25 USD
Maximal:
454.25 USD (91.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
76.19% (454.25 USD)
Par fonds propres:
57.52% (305.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CTAS.US 2
MELI.US 2
SKYW.US 2
PCAR.US 1
CHTR.US 1
ODFL.US 1
AIZ.US 1
GOLD 1
CMG.US 1
RBLX.US 1
PG.US 1
SNPS.US 1
DDOG.US 1
KEY.US 1
DELL.US 1
LULU.US 1
ANF.US 1
JNJ.US 1
MARA.US 1
GOOG.US 1
UBER.US 1
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CTAS.US 31
MELI.US -15
SKYW.US -1
PCAR.US -66
CHTR.US -272
ODFL.US -117
AIZ.US 127
GOLD -12
CMG.US -2
RBLX.US -9
PG.US -6
SNPS.US -4
DDOG.US -8
KEY.US -1
DELL.US -7
LULU.US 0
ANF.US -5
JNJ.US -7
MARA.US 0
GOOG.US 7
UBER.US -5
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CTAS.US 15K
MELI.US -139K
SKYW.US 350
PCAR.US -6.3K
CHTR.US -110K
ODFL.US -19K
AIZ.US 25K
GOLD -1.2K
CMG.US -200
RBLX.US -10K
PG.US -3K
SNPS.US -14K
DDOG.US -8K
KEY.US -109
DELL.US -5.8K
LULU.US -599
ANF.US -4.6K
JNJ.US -3.2K
MARA.US 80
GOOG.US 23K
UBER.US -2.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +127.28 USD
Pire transaction: -272 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +128.30 USD
Perte consécutive maximale: -54.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.29 22:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 01:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 00:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.15 19:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.15 18:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 18:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 19:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 19:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 18:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 14:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.21 21:43
Share of trading days is too low
2025.07.21 21:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.21 20:37
Share of trading days is too low
2025.07.21 20:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.20 15:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 19:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Portfolio Stocks
30 USD par mois
-62%
0
0
USD
227
USD
10
20%
24
29%
98%
0.31
-15.44
USD
76%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.