Fabio Martinelli

Next Drive

Fabio Martinelli
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
451
Kârla kapanan işlemler:
353 (78.27%)
Zararla kapanan işlemler:
98 (21.73%)
En iyi işlem:
137.94 USD
En kötü işlem:
-148.23 USD
Brüt kâr:
1 201.42 USD (37 762 pips)
Brüt zarar:
-996.83 USD (32 052 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (72.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
284.18 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
63.68%
Maks. mevduat yükü:
33.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
0.50
Alış işlemleri:
237 (52.55%)
Satış işlemleri:
214 (47.45%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.45 USD
Ortalama kâr:
3.40 USD
Ortalama zarar:
-10.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-411.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-411.64 USD (14)
Aylık büyüme:
12.77%
Yıllık tahmin:
154.91%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
90.67 USD
Maksimum:
412.06 USD (31.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.28% (414.00 USD)
Varlığa göre:
27.51% (253.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 260
XAUUSD 53
NZDCAD 33
GBPCHF 28
AUDCAD 25
EURUSD 20
GBPCAD 16
CADCHF 8
NZDUSD 6
GBPAUD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 32
XAUUSD 30
NZDCAD 22
GBPCHF 22
AUDCAD 10
EURUSD 12
GBPCAD -1
CADCHF 80
NZDUSD 7
GBPAUD -10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -3.1K
XAUUSD 4.3K
NZDCAD 1.5K
GBPCHF 1.1K
AUDCAD -1.1K
EURUSD 1.6K
GBPCAD 48
CADCHF 2.4K
NZDUSD 421
GBPAUD -1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +137.94 USD
En kötü işlem: -148 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +72.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -411.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CapitalPointTrading-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
3.00 × 2
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
İnceleme yok
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 06:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Share of trading days is too low
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.23 15:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.23 15:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.23 15:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Next Drive
Ayda 33 USD
20%
0
0
USD
1.2K
USD
14
98%
451
78%
64%
1.20
0.45
USD
31%
1:500
