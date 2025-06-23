SignaleKategorien
Fabio Martinelli

Next Drive

Fabio Martinelli
0 Bewertungen
27 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
821
Gewinntrades:
653 (79.53%)
Verlusttrades:
168 (20.46%)
Bester Trade:
137.94 USD
Schlechtester Trade:
-148.23 USD
Bruttoprofit:
1 849.78 USD (78 618 pips)
Bruttoverlust:
-1 944.20 USD (81 221 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (52.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
284.18 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
76.32%
Max deposit load:
33.44%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
42
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.18
Long-Positionen:
452 (55.05%)
Short-Positionen:
369 (44.95%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-411.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-411.64 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-24.58%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
112.99 USD
Maximaler:
528.55 USD (37.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.34% (528.96 USD)
Kapital:
27.51% (253.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 327
GBPCAD 115
NZDCAD 94
AUDCAD 65
GBPAUD 61
XAUUSD 54
GBPCHF 42
CADCHF 33
EURUSD 20
NZDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -312
GBPCAD -16
NZDCAD 27
AUDCAD 62
GBPAUD -4
XAUUSD 15
GBPCHF 33
CADCHF 71
EURUSD 12
NZDUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD -17K
GBPCAD -734
NZDCAD 3.4K
AUDCAD 1.5K
GBPAUD 144
XAUUSD 2.8K
GBPCHF 2.1K
CADCHF 2.4K
EURUSD 1.6K
NZDUSD 833
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +137.94 USD
Schlechtester Trade: -148 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -411.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.51 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Keine Bewertungen
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 06:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Share of trading days is too low
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.23 15:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Next Drive
33 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
906
USD
27
97%
821
79%
76%
0.95
-0.12
USD
37%
1:500
Kopieren

