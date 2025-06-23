- 成长
交易:
821
盈利交易:
653 (79.53%)
亏损交易:
168 (20.46%)
最好交易:
137.94 USD
最差交易:
-148.23 USD
毛利:
1 849.78 USD (78 618 pips)
毛利亏损:
-1 944.20 USD (81 221 pips)
最大连续赢利:
34 (52.17 USD)
最大连续盈利:
284.18 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
76.32%
最大入金加载:
33.44%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
42
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.18
长期交易:
452 (55.05%)
短期交易:
369 (44.95%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.12 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-11.57 USD
最大连续失误:
14 (-411.64 USD)
最大连续亏损:
-411.64 USD (14)
每月增长:
-24.58%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
112.99 USD
最大值:
528.55 USD (37.34%)
相对跌幅:
结余:
37.34% (528.96 USD)
净值:
27.51% (253.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|327
|GBPCAD
|115
|NZDCAD
|94
|AUDCAD
|65
|GBPAUD
|61
|XAUUSD
|54
|GBPCHF
|42
|CADCHF
|33
|EURUSD
|20
|NZDUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-312
|GBPCAD
|-16
|NZDCAD
|27
|AUDCAD
|62
|GBPAUD
|-4
|XAUUSD
|15
|GBPCHF
|33
|CADCHF
|71
|EURUSD
|12
|NZDUSD
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|-17K
|GBPCAD
|-734
|NZDCAD
|3.4K
|AUDCAD
|1.5K
|GBPAUD
|144
|XAUUSD
|2.8K
|GBPCHF
|2.1K
|CADCHF
|2.4K
|EURUSD
|1.6K
|NZDUSD
|833
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +137.94 USD
最差交易: -148 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +52.17 USD
最大连续亏损: -411.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.67 × 120
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|8.89 × 112
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.51 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月33 USD
-9%
0
0
USD
USD
906
USD
USD
27
97%
821
79%
76%
0.95
-0.12
USD
USD
37%
1:500