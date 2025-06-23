信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Next Drive
Fabio Martinelli

Next Drive

Fabio Martinelli
0条评论
27
0 / 0 USD
每月复制 33 USD per 
增长自 2025 -9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
821
盈利交易:
653 (79.53%)
亏损交易:
168 (20.46%)
最好交易:
137.94 USD
最差交易:
-148.23 USD
毛利:
1 849.78 USD (78 618 pips)
毛利亏损:
-1 944.20 USD (81 221 pips)
最大连续赢利:
34 (52.17 USD)
最大连续盈利:
284.18 USD (4)
夏普比率:
0.00
交易活动:
76.32%
最大入金加载:
33.44%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
42
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.18
长期交易:
452 (55.05%)
短期交易:
369 (44.95%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.12 USD
平均利润:
2.83 USD
平均损失:
-11.57 USD
最大连续失误:
14 (-411.64 USD)
最大连续亏损:
-411.64 USD (14)
每月增长:
-24.58%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
112.99 USD
最大值:
528.55 USD (37.34%)
相对跌幅:
结余:
37.34% (528.96 USD)
净值:
27.51% (253.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 327
GBPCAD 115
NZDCAD 94
AUDCAD 65
GBPAUD 61
XAUUSD 54
GBPCHF 42
CADCHF 33
EURUSD 20
NZDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD -312
GBPCAD -16
NZDCAD 27
AUDCAD 62
GBPAUD -4
XAUUSD 15
GBPCHF 33
CADCHF 71
EURUSD 12
NZDUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD -17K
GBPCAD -734
NZDCAD 3.4K
AUDCAD 1.5K
GBPAUD 144
XAUUSD 2.8K
GBPCHF 2.1K
CADCHF 2.4K
EURUSD 1.6K
NZDUSD 833
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +137.94 USD
最差交易: -148 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +52.17 USD
最大连续亏损: -411.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.51 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
没有评论
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 06:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Share of trading days is too low
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.23 15:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
