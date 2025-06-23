СигналыРазделы
Fabio Martinelli

Next Drive

Fabio Martinelli
0 отзывов
27 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
821
Прибыльных трейдов:
653 (79.53%)
Убыточных трейдов:
168 (20.46%)
Лучший трейд:
137.94 USD
Худший трейд:
-148.23 USD
Общая прибыль:
1 849.78 USD (78 618 pips)
Общий убыток:
-1 944.20 USD (81 221 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (52.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
284.18 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
76.32%
Макс. загрузка депозита:
33.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.18
Длинных трейдов:
452 (55.05%)
Коротких трейдов:
369 (44.95%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.12 USD
Средняя прибыль:
2.83 USD
Средний убыток:
-11.57 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-411.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-411.64 USD (14)
Прирост в месяц:
-24.58%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
112.99 USD
Максимальная:
528.55 USD (37.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.34% (528.96 USD)
По эквити:
27.51% (253.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 327
GBPCAD 115
NZDCAD 94
AUDCAD 65
GBPAUD 61
XAUUSD 54
GBPCHF 42
CADCHF 33
EURUSD 20
NZDUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -312
GBPCAD -16
NZDCAD 27
AUDCAD 62
GBPAUD -4
XAUUSD 15
GBPCHF 33
CADCHF 71
EURUSD 12
NZDUSD 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD -17K
GBPCAD -734
NZDCAD 3.4K
AUDCAD 1.5K
GBPAUD 144
XAUUSD 2.8K
GBPCHF 2.1K
CADCHF 2.4K
EURUSD 1.6K
NZDUSD 833
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +137.94 USD
Худший трейд: -148 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +52.17 USD
Макс. убыток в серии: -411.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
CapitalPointTrading-MT5-4
2.67 × 120
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
8.89 × 112
TradeMaxGlobal-Live
11.51 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 14:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 00:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.09 01:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.25 16:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.05% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 13:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 03:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.18 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 06:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.26 15:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 14:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.24 00:08
Share of trading days is too low
2025.06.24 00:08
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.23 15:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 15:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
