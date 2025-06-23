- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
451
Profit Trade:
353 (78.27%)
Loss Trade:
98 (21.73%)
Best Trade:
137.94 USD
Worst Trade:
-148.23 USD
Profitto lordo:
1 201.42 USD (37 762 pips)
Perdita lorda:
-996.83 USD (32 052 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (72.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
284.18 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
63.68%
Massimo carico di deposito:
33.44%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
237 (52.55%)
Short Trade:
214 (47.45%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.45 USD
Profitto medio:
3.40 USD
Perdita media:
-10.17 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-411.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-411.64 USD (14)
Crescita mensile:
12.77%
Previsione annuale:
154.91%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
90.67 USD
Massimale:
412.06 USD (31.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.28% (414.00 USD)
Per equità:
27.51% (253.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|260
|XAUUSD
|53
|NZDCAD
|33
|GBPCHF
|28
|AUDCAD
|25
|EURUSD
|20
|GBPCAD
|16
|CADCHF
|8
|NZDUSD
|6
|GBPAUD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|32
|XAUUSD
|30
|NZDCAD
|22
|GBPCHF
|22
|AUDCAD
|10
|EURUSD
|12
|GBPCAD
|-1
|CADCHF
|80
|NZDUSD
|7
|GBPAUD
|-10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-3.1K
|XAUUSD
|4.3K
|NZDCAD
|1.5K
|GBPCHF
|1.1K
|AUDCAD
|-1.1K
|EURUSD
|1.6K
|GBPCAD
|48
|CADCHF
|2.4K
|NZDUSD
|421
|GBPAUD
|-1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +137.94 USD
Worst Trade: -148 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +72.11 USD
Massima perdita consecutiva: -411.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|3.00 × 2
|
Earnex-Trade
|6.20 × 15
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.08 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.60 × 55
|
FBS-Real
|8.00 × 1
|
Exness-MT5Real38
|13.45 × 76
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
20%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
14
98%
451
78%
64%
1.20
0.45
USD
USD
31%
1:500